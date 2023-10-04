Baza: полиция отказалась возбуждать уголовное дело на сына Кадырова

МВД вынесло отказ в заведении уголовного дела, сообщает Baza
Полиция провела проверку по делу об избиении сыном главы Чечни Рамзана Кадырова Адамом задержанного Никиты Журавеля в СИЗО. Он был задержан по обвинению в сожжении Корана. МВД приняло решение не возбуждать уголовное дело.
«МВД вынесло отказ в возбуждении уголовного дела», — передает telegram-канал Baza. Причина отказа — недостижение Кадыровым возраста уголовной ответственности.
Адам Кадыров избил активиста Никиту Журавеля в СИЗО. Видео с избиением опубликовал Рамзан Кадыров, сопроводив его комментарием, что гордится сыном.
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