Baza: полиция отказалась возбуждать уголовное дело на сына Кадырова

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Мера пресечения Веронике Наумовой. Екатеринбург, нашивка, полиция, мвд россии
МВД вынесло отказ в заведении уголовного дела, сообщает Baza Фото:

Полиция провела проверку по делу об избиении сыном главы Чечни Рамзана Кадырова Адамом задержанного Никиты Журавеля в СИЗО. Он был задержан по обвинению в сожжении Корана. МВД приняло решение не возбуждать уголовное дело.

«МВД вынесло отказ в возбуждении уголовного дела», — передает telegram-канал Baza. Причина отказа — недостижение Кадыровым возраста уголовной ответственности.

Адам Кадыров избил активиста Никиту Журавеля в СИЗО. Видео с избиением опубликовал Рамзан Кадыров, сопроводив его комментарием, что гордится сыном.

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Полиция провела проверку по делу об избиении сыном главы Чечни Рамзана Кадырова Адамом задержанного Никиты Журавеля в СИЗО. Он был задержан по обвинению в сожжении Корана. МВД приняло решение не возбуждать уголовное дело. «МВД вынесло отказ в возбуждении уголовного дела», — передает telegram-канал Baza. Причина отказа — недостижение Кадыровым возраста уголовной ответственности. Адам Кадыров избил активиста Никиту Журавеля в СИЗО. Видео с избиением опубликовал Рамзан Кадыров, сопроводив его комментарием, что гордится сыном.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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