Экс-главврач больницы судится с курганским депздравом из-за увольнения

Николай Красовский хочет восстановиться в должности главврача Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Шумихинский суд рассматривает иск бывшего главврача Мишкинской районной больницы (сейчас Межрайонная больница №4) Николая Красовского к департаменту здравоохранения Курганской области из-за увольнения. Информация об этом указана в картотеке суда.

«Шумихинский районный суд рассматривает иск Красовского Николая Ивановича к департаменту здравоохранения Курганской области о восстановлении на работе в связи с увольнением по инициативе работодателя (ст.71, 81 ТК РФ). 3 октября суд отложил заседание в связи с истребованием доказательств», — отмечено в картотеке суда. Следующие заседание назначено на 10 октября.

По ст. 81 ТК РФ работодатель расторгает трудовой договор с сотрудником при наличии документов, которые доказывают проступок или нарушение. Например, если сотрудник неоднократно не выполнял свои должностные обязанности без уважительных причин, имеет дисциплинарное взыскание. Статья 71 ТК РФ: При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших увольнению. Оперативно связаться с Николаем Красовским URA.RU не удалось: в распоряжении редакции нет его номера телефона.

В июле 2023 года главного врача Николая Красовского уволили из-за нарушений в деятельности больницы. Однако сотрудники Мишкинской больницы заступились за руководителя и отправили обращение министру здравоохранения России Михаилу Мурашко. После обращения и. о. главврача была назначена Жанна Красовская, которая работала заместителем супруга-главврача в Мишкино. В сентябре 2023 года Межрайонную больницу №4 возглавила Ирина Носкова. Николай и Жанна Красовские продолжили работать в больнице.