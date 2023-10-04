Mash: самолеты НАТО нарушили воздушную границу России над Баренцевым морем

Над Баренцевым морем обнаружили два самолета НАТО, которые нарушили воздушную границу России. Об этом сообщил telegram-канал Mash.
«Boeing RC-135 ВВС США сначала на восемь минут залетел за границу на высоте 9600 метров. Позже, он поднялся уже до 20 000 метров и еще несколько раз залетал на территорию РФ», — написали в канале. Там добавили, что второй самолет Boeing P-8 «Посейдон» принадлежал ВВС Норвегии, он нарушил российское воздушное пространство в районе архипелага Новая Земля и через 20 минут направился обратно.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
Ранее норвежские истребители уже нарушали российскую границу. Так, в июле самолет патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии приблизился к госгранице РФ над акваторией Баренцева моря. Для недопущения нарушения границы в воздух был поднят истребитель МиГ-31.
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