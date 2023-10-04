В Кремле прокомментировали секретную встречу России с США и ЕС по Карабаху

Россия имела контакты с Евросоюзом и США по Карабаху, но они не имели характер полноценных переговоров. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Не совсем так, как это описывают [СМИ]. Определенные контакты по Карабаху были. Они имели место, но это не те переговоры, о которых там написано», — заявил Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что Россия, Евросоюз и Соединенные Штаты провели секретные переговоры в Турции по решению конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Главной целью встречи было оказание давления на Азербайджан для прекращения блокады анклава и разрешения прохода гуманитарной помощи из Армении.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.