В Кремле прокомментировали секретную встречу России с США и ЕС по Карабаху

Песков: Россия имела контакты с ЕС и США по Карабаху
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© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-подходе. Москва, песков дмитрий
РФ контактировала с Западом по Карабаху, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Россия имела контакты с Евросоюзом и США по Карабаху, но они не имели характер полноценных переговоров. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Не совсем так, как это описывают [СМИ]. Определенные контакты по Карабаху были. Они имели место, но это не те переговоры, о которых там написано», — заявил Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что Россия, Евросоюз и Соединенные Штаты провели секретные переговоры в Турции по решению конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Главной целью встречи было оказание давления на Азербайджан для прекращения блокады анклава и разрешения прохода гуманитарной помощи из Армении.

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Россия имела контакты с Евросоюзом и США по Карабаху, но они не имели характер полноценных переговоров. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Не совсем так, как это описывают [СМИ]. Определенные контакты по Карабаху были. Они имели место, но это не те переговоры, о которых там написано», — заявил Дмитрий Песков. Ранее сообщалось, что Россия, Евросоюз и Соединенные Штаты провели секретные переговоры в Турции по решению конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Главной целью встречи было оказание давления на Азербайджан для прекращения блокады анклава и разрешения прохода гуманитарной помощи из Армении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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