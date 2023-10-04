Kia и Hyundai опровергли свой уход из России

Автопроизводители Kia и Hyundai не планируют покидать российский рынок. Об этом заявили в представительстве автоконцерна в России.
«Компания „КИА Россия и СНГ“ продолжает свою деятельность», — передает заявление представительства RT. Там добавили, что работа дилерских центров и сервисных зон продолжается. Обслуживание автомобилей и гарантийные обязательства будут выполняться в соответствии с установленным регламентом, заключили в компании.
Ранее сообщалось, что компании KIA и Hyundai планируют полностью покинуть российский рынок до конца 2023 года. По информации telegram-канала Mash, автомобильные салоны уже распродают оставшиеся автомобили с наценкой в миллион рублей, меняют вывески и ассортимент на китайские марки, а также массово сокращают персонал.
Автопроизводители Kia и Hyundai не планируют покидать российский рынок. Об этом заявили в представительстве автоконцерна в России. «Компания „КИА Россия и СНГ“ продолжает свою деятельность», — передает заявление представительства RT. Там добавили, что работа дилерских центров и сервисных зон продолжается. Обслуживание автомобилей и гарантийные обязательства будут выполняться в соответствии с установленным регламентом, заключили в компании. Ранее сообщалось, что компании KIA и Hyundai планируют полностью покинуть российский рынок до конца 2023 года. По информации telegram-канала Mash, автомобильные салоны уже распродают оставшиеся автомобили с наценкой в миллион рублей, меняют вывески и ассортимент на китайские марки, а также массово сокращают персонал.