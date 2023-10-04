Kia и Hyundai опровергли свой уход из России

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Kia и Hyundai продолжат свою работу в России Фото:

Автопроизводители Kia и Hyundai не планируют покидать российский рынок. Об этом заявили в представительстве автоконцерна в России.

«Компания „КИА Россия и СНГ“ продолжает свою деятельность», — передает заявление представительства RT. Там добавили, что работа дилерских центров и сервисных зон продолжается. Обслуживание автомобилей и гарантийные обязательства будут выполняться в соответствии с установленным регламентом, заключили в компании.

Ранее сообщалось, что компании KIA и Hyundai планируют полностью покинуть российский рынок до конца 2023 года. По информации telegram-канала Mash, автомобильные салоны уже распродают оставшиеся автомобили с наценкой в миллион рублей, меняют вывески и ассортимент на китайские марки, а также массово сокращают персонал.

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Автопроизводители Kia и Hyundai не планируют покидать российский рынок. Об этом заявили в представительстве автоконцерна в России. «Компания „КИА Россия и СНГ“ продолжает свою деятельность», — передает заявление представительства RT. Там добавили, что работа дилерских центров и сервисных зон продолжается. Обслуживание автомобилей и гарантийные обязательства будут выполняться в соответствии с установленным регламентом, заключили в компании. Ранее сообщалось, что компании KIA и Hyundai планируют полностью покинуть российский рынок до конца 2023 года. По информации telegram-канала Mash, автомобильные салоны уже распродают оставшиеся автомобили с наценкой в миллион рублей, меняют вывески и ассортимент на китайские марки, а также массово сокращают персонал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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