Песков: мир больше, чем страны коллективного Запада

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что говорить об изоляции РФ не стоит Фото:

Все больше стран стремятся к тому, чтобы выстроить равноправные отношения с Россией. Мир состоит не только из западных государств. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами, отвечая на вопрос касательно отмены виз для россиян со стороны Анголы (Южная Африка).

«Рассуждать об изоляции РФ не стоит. Мир больше, чем страны коллективного Запада. Все больше и больше стран тяготеют к тому, чтобы выстроить равноправные отношения с Россией, основанные на взаимно уважаемых интересах. Круг таких дружественных будет расширяться», — заявил Дмитрий Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU.

После начала спецоперации страны Запада стали усиливать санкционное давление на Россию. После этого РФ стала активно сотрудничать с восточными странами.

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Все больше стран стремятся к тому, чтобы выстроить равноправные отношения с Россией. Мир состоит не только из западных государств. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами, отвечая на вопрос касательно отмены виз для россиян со стороны Анголы (Южная Африка). «Рассуждать об изоляции РФ не стоит. Мир больше, чем страны коллективного Запада. Все больше и больше стран тяготеют к тому, чтобы выстроить равноправные отношения с Россией, основанные на взаимно уважаемых интересах. Круг таких дружественных будет расширяться», — заявил Дмитрий Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU. После начала спецоперации страны Запада стали усиливать санкционное давление на Россию. После этого РФ стала активно сотрудничать с восточными странами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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