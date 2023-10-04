Песков: мир больше, чем страны коллективного Запада

Все больше стран стремятся к тому, чтобы выстроить равноправные отношения с Россией. Мир состоит не только из западных государств. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами, отвечая на вопрос касательно отмены виз для россиян со стороны Анголы (Южная Африка).
«Рассуждать об изоляции РФ не стоит. Мир больше, чем страны коллективного Запада. Все больше и больше стран тяготеют к тому, чтобы выстроить равноправные отношения с Россией, основанные на взаимно уважаемых интересах. Круг таких дружественных будет расширяться», — заявил Дмитрий Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU.
После начала спецоперации страны Запада стали усиливать санкционное давление на Россию. После этого РФ стала активно сотрудничать с восточными странами.
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