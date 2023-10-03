В курганском СУ СК будут расследовать гибель женщины на пожаре. Фото

04 октября 2023 в 15:13 Размер текста - 17 +

Курганские следователи выяснят обстоятельства пожара в Кетовском округе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники управления Следственного комитета РФ по Курганской области будут расследовать гибель жительницы Кетовского округа на пожаре. Соответствующая информация появилась на официальном сайте ведомства. «В одном из дачных домов в садоводстве Болдино Кетовского округа произошло возгорание. После тушения пожара в сгоревшем доме обнаружено тело женщины. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка», — указано на сайте Следкома. Сотрудникам ведомства удалось установить личность погибшей. По предварительным данным, женщине было 83 года. По информации курганских следователей, причиной возгорания могло стать нарушение правил использования печи или ее неисправность. Для определения точной причины назначена пожарно-техническая экспертиза, после которой будет принято процессуальное решение. В Кетовском округе на пожаре погибла 83-летняя пенсионерка Фото: официальный сайт управления Следственного комитета по Курганской области

Сотрудники управления Следственного комитета РФ по Курганской области будут расследовать гибель жительницы Кетовского округа на пожаре. Соответствующая информация появилась на официальном сайте ведомства. «В одном из дачных домов в садоводстве Болдино Кетовского округа произошло возгорание. После тушения пожара в сгоревшем доме обнаружено тело женщины. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка», — указано на сайте Следкома. Сотрудникам ведомства удалось установить личность погибшей. По предварительным данным, женщине было 83 года. По информации курганских следователей, причиной возгорания могло стать нарушение правил использования печи или ее неисправность. Для определения точной причины назначена пожарно-техническая экспертиза, после которой будет принято процессуальное решение.