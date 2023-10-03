03 октября 2023

В курганском СУ СК будут расследовать гибель женщины на пожаре. Фото

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Курганские следователи выяснят обстоятельства пожара в Кетовском округе Фото:

Сотрудники управления Следственного комитета РФ по Курганской области будут расследовать гибель жительницы Кетовского округа на пожаре. Соответствующая информация появилась на официальном сайте ведомства.

«В одном из дачных домов в садоводстве Болдино Кетовского округа произошло возгорание. После тушения пожара в сгоревшем доме обнаружено тело женщины. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка», — указано на сайте Следкома.

Сотрудникам ведомства удалось установить личность погибшей. По предварительным данным, женщине было 83 года. По информации курганских следователей, причиной возгорания могло стать нарушение правил использования печи или ее неисправность. Для определения точной причины назначена пожарно-техническая экспертиза, после которой будет принято процессуальное решение.

В Кетовском округе на пожаре погибла 83-летняя пенсионерка
В Кетовском округе на пожаре погибла 83-летняя пенсионерка
Фото:

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Сотрудники управления Следственного комитета РФ по Курганской области будут расследовать гибель жительницы Кетовского округа на пожаре. Соответствующая информация появилась на официальном сайте ведомства. «В одном из дачных домов в садоводстве Болдино Кетовского округа произошло возгорание. После тушения пожара в сгоревшем доме обнаружено тело женщины. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка», — указано на сайте Следкома. Сотрудникам ведомства удалось установить личность погибшей. По предварительным данным, женщине было 83 года. По информации курганских следователей, причиной возгорания могло стать нарушение правил использования печи или ее неисправность. Для определения точной причины назначена пожарно-техническая экспертиза, после которой будет принято процессуальное решение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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