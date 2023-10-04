В Минэнерго высказались о возможной остановке производства бензина в РФ

В Министерстве энергетики РФ не видят проблем для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) с накоплением топлива из-за запрета экспорта. Сейчас перед Минэнерго России стоит задача не допустить остановки НПЗ, сообщил глава министерства Николай Шульгинов.
«Если бы эти проблемы были нерешаемыми, мы бы, наверное, уже видели разгрузку НПЗ. Мы пока разгрузки НПЗ не видим. <…> Решения будут в скором времени обнародованы», — заявил Шульгинов. Он также добавил, что в правительстве РФ проводят работу над системными мерами, которые будут регулировать топливный рынок России.
Ранее российское правительство заявило о готовности ослабить запрет на экспорт дизельного топлива по трубопроводам. Также есть возможность, что на объем экспорта будет установлена квота. Это будет сделано для стабилизации цен. Но ограничения на экспорт бензина останутся в силе.
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