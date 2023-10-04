«Коммерсант»: Россия готова ослабить запрет на экспорт дизеля

Появится квота на объем экспорта дизельного топлива для стабилизации оптовых цен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российское правительство рассматривает возможность смягчения запрета на экспорт дизельного топлива. Однако ограничение на экспорт бензина остается в силе. Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией.

«Правительство в ближайшее время может ослабить запрет на экспорт нефтепродуктов, выведя из него трубопроводные поставки дизельного топлива», — передает слова источников « Коммерсант ». Там добавили, что это решение мотивировано рисками, связанными с переполнением хранилищ компании «Транснефть» и негативными последствиями для нефтеперерабатывающей промышленности.

Согласно планам, разрешится только экспорт дизельного топлива по трубопроводам, и возможно, будет установлена квота на его объем для стабилизации оптовых цен. Однако запрет на экспорт бензина пока остается в силе. Эксперты отмечают, что ослабление ограничений, введенных две недели назад, технически необходимо для сохранения нормальной загрузки нефтеперерабатывающих заводов.

Ранее правительство России ввело запрет на экспорт дизельного топлива и бензина с целью стабилизации рынка с 21 сентября. Эта мера принята для изменения оптовых цен, учитывая избыток поставок на внутреннем рынке. Запрет на экспорт бензина и дизельного топлива из России будет продолжаться вплоть до достижения стабилизации внутреннего рынка, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.