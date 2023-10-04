Семья из Екатеринбурга потеряла двух сыновей из-за наркоманов

Екатеринбуржец Лев Семухин погиб от рук наркоманов, как и его младший брат
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Почти 10 лет назад наркоманы убили младшего брата пропавшего в 2021 году Льва Семухина Фото:

Погибший в Екатеринбурге Лев Семухин стал вторым ребенком в семье, погибшим от рук наркоманов. Родители Льва несколько лет назад похоронили младшего сына. Тогда наркоманы лишили жизни десятилетнего мальчика из-за куртки. Об этом URA.RU рассказал источник на условиях анонимности.

«Смерть Льва стала второй трагедией в семье. Дело в том, что где-то лет десять назад от рук наркоманов у них погиб десятилетний сын. Душегубы убили ребенка из-за куртки, когда малыш шел к папе на работу», — поделился собеседник URA.RU.

Журналист URA.RU обратился в пресс-службу следственного управления СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.

Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге нашли мертвым 27-летнего Льва Семухина, которого искали с 2021 года. Как выяснилось позже, компания наркоманов из Режа убила и закопала юношу на даче.

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Погибший в Екатеринбурге Лев Семухин стал вторым ребенком в семье, погибшим от рук наркоманов. Родители Льва несколько лет назад похоронили младшего сына. Тогда наркоманы лишили жизни десятилетнего мальчика из-за куртки. Об этом URA.RU рассказал источник на условиях анонимности. «Смерть Льва стала второй трагедией в семье. Дело в том, что где-то лет десять назад от рук наркоманов у них погиб десятилетний сын. Душегубы убили ребенка из-за куртки, когда малыш шел к папе на работу», — поделился собеседник URA.RU. Журналист URA.RU обратился в пресс-службу следственного управления СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге нашли мертвым 27-летнего Льва Семухина, которого искали с 2021 года. Как выяснилось позже, компания наркоманов из Режа убила и закопала юношу на даче.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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