04 октября 2023

Осужденный экс-замглавы администрации Кургана требует миллионы от подельника

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор бывшему зам главы администрации Нелюбину Андрею И Кушнареву Евгению. Курган, нелюбин андрей, кушнарев евгений
Осужденные за растрату экс-руководители МУП СДП спорят из-за ущерба Фото:

Бывший заместитель главы администрации Кургана Андрей Нелюбин, отбывающий наказание в колонии за растрату, подал иск к своему подельнику. Он требует от экс-главбуха МУП «СДП» Евгения Кушнарева возместить ему более 3,3 млн рублей. Информация появилась в системе ГАС «Правосудие».

«Гражданские дела — первая инстанция. Прочие исковые дела. Истец — Нелюбин Андрей Геннадьевич. Ответчик — Кушнарев Е.А.» — сообщает картотека Курганского городского суда. Дело рассматривает судья Альбина Валюшина.

Как пояснили URA.RU в пресс-службе горсуда, иск связан с погашением ущерба, причиненном при совершении преступления истцом и ответчиком. Нелюбин и Кушнарев были признаны виновными в причинении ущерба МУП «СДП» Кургана, когда они руководили предприятием. Помимо наказания в виде лишения свободы, суд постановил солидарно взыскать более 6,6 млн ущерба с виновных по делу.

В ходе следствия Нелюбин погасил ущерб. Теперь он подал иск к Кушнареву, требуя вернуть половину уплаченных им средств.

Ранее URA.RU сообщало, что бывшему чиновнику изменили приговор за растрату в особо крупном размере. Нелюбину и Кушнареву сократили срок лишения свободы до 3,5 года.

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Бывший заместитель главы администрации Кургана Андрей Нелюбин, отбывающий наказание в колонии за растрату, подал иск к своему подельнику. Он требует от экс-главбуха МУП «СДП» Евгения Кушнарева возместить ему более 3,3 млн рублей. Информация появилась в системе ГАС «Правосудие». «Гражданские дела — первая инстанция. Прочие исковые дела. Истец — Нелюбин Андрей Геннадьевич. Ответчик — Кушнарев Е.А.» — сообщает картотека Курганского городского суда. Дело рассматривает судья Альбина Валюшина. Как пояснили URA.RU в пресс-службе горсуда, иск связан с погашением ущерба, причиненном при совершении преступления истцом и ответчиком. Нелюбин и Кушнарев были признаны виновными в причинении ущерба МУП «СДП» Кургана, когда они руководили предприятием. Помимо наказания в виде лишения свободы, суд постановил солидарно взыскать более 6,6 млн ущерба с виновных по делу. В ходе следствия Нелюбин погасил ущерб. Теперь он подал иск к Кушнареву, требуя вернуть половину уплаченных им средств. Ранее URA.RU сообщало, что бывшему чиновнику изменили приговор за растрату в особо крупном размере. Нелюбину и Кушнареву сократили срок лишения свободы до 3,5 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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