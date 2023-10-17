Завод курганского депутата Черняка в шесть раз снизил прибыль

Производитель вездеходов «МобиДик» за год сократил доходы на 48,5 млн рублей

18 октября 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Компания «МобиДик» за год сократила чистую прибыль на 48,5 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Предприятие по производству вездеходов «МобиДик», владельцем которого является депутат Курганской облдумы Александр Черняк, за год сократило выручку на 48,5 миллионов рублей. Об этом говорится в бухгалтерской отчетности предприятия. «ООО „МобиДик“. Чистая прибыль за 2022 год: 9 493 000 рублей. За аналогичный период 2021 года доходы составляли 58 004 000 рублей», — указано в финансовом отчете, опубликованном в сервисе СБИС. Выручка за год снизилась с 866 до 747,3 млн рублей. Компания «МобиДик» занимается разработкой и производством оборудования и металлоконструкций для нефтегазового и топливно-энергетического комплекса. Также предприятие специализируется на создании снегоболотоходов «Феникс». Стоимость бизнеса составляет 236,6 млн рублей. URA.RU направило запрос генеральному директору «МобиДик» с просьбой прокомментировать, с чем связано снижение прибыли и выручки. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что фирма курганского депутата Денисенко в два раза увеличила убытки. По данным сервиса СБИС, компания «Фрутджой» за 2022 год потеряла 1,6 млн рублей. Также сообщалось, что предприятие «Агросервис», принадлежащая чеченскому бизнесмену Багашеву, за год заработало более 21 млн рублей.

Предприятие по производству вездеходов «МобиДик», владельцем которого является депутат Курганской облдумы Александр Черняк, за год сократило выручку на 48,5 миллионов рублей. Об этом говорится в бухгалтерской отчетности предприятия. «ООО „МобиДик“. Чистая прибыль за 2022 год: 9 493 000 рублей. За аналогичный период 2021 года доходы составляли 58 004 000 рублей», — указано в финансовом отчете, опубликованном в сервисе СБИС. Выручка за год снизилась с 866 до 747,3 млн рублей. Компания «МобиДик» занимается разработкой и производством оборудования и металлоконструкций для нефтегазового и топливно-энергетического комплекса. Также предприятие специализируется на создании снегоболотоходов «Феникс». Стоимость бизнеса составляет 236,6 млн рублей. URA.RU направило запрос генеральному директору «МобиДик» с просьбой прокомментировать, с чем связано снижение прибыли и выручки. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что фирма курганского депутата Денисенко в два раза увеличила убытки. По данным сервиса СБИС, компания «Фрутджой» за 2022 год потеряла 1,6 млн рублей. Также сообщалось, что предприятие «Агросервис», принадлежащая чеченскому бизнесмену Багашеву, за год заработало более 21 млн рублей.