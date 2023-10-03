В ЯНАО участнику СВО помогли вернуть деньги за лечение

Участнику СВО вернут деньги за реабилитацию Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Тарко-Сале (ЯНАО) координаторы фонда «Защитники Отечества» помогли вернуть денежные средства за оплату лечения участнику СВО. Об этом сообщили на официальной странице филиала фонда во «ВКонтакте».

«В Тарко-Сале к координатору Сергею Рулеву обратился Роман с вопросом о возможности возврата денежных средств за оплату оперативного лечения, которое он получил до получения реабилитационного сертификата. После консультации с управлением социальной защиты — написали заявление о направлении части средств реабилитационного сертификата», — говорится в посте в социальной сети.

Социальные координаторы также порекомендовали мужчине пройти профессиональную переподготовку, предоставив возможность самому выбрать специальность. В дальнейшем специалисты помогут бойцу в трудоустройстве.

Ранее URA.RU писало о списке первоочередных льгот для участников специальной военной операции. Ямальские бойцы могут получить сертификаты на реабилитацию.