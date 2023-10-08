Бизнесмен заставляет мэрию Кургана заплатить больше денег за участок

09 октября 2023 в 09:45 Размер текста - 17 +

Мэрия пытается изъять участок с автосервисом в центре Кургана для расширения дороги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Предприниматель Сергей Ситников, владеющей компанией ООО «Торговый дом «Кедр», запросил проведение экспертизы из-за того, что не согласился с суммой выкупа его участка мэрией Кургана. Информация об этом размещена на сайте Арбитражного суда Курганской области. Власти пытаются изъять у бизнесмена земельный участок с действующим автосервисом для расширения дороги рядом с ЦПКиО. «Ходатайство ООО „Торговый дом ‚Кедр‘“ о назначении судебной экспертизы удовлетворить. Назначить по делу судебную экспертизу со сроком ее проведения до 20 ноября 2023 года», — говорится в решение суда. На время проведения экспертизы производство по делу приостановлено. Ранее администрация города подала иск компании ООО «Торговый дом „Кедр“» об изъятии земельного участка по улице Карельцева, 35 для муниципальных нужд. Мэрией была предложена компенсация в размере 793 675 рублей. Представитель ответчика не согласился с суммой выкупа за изымаемое имущество и затребовал проведение экспертизы. Согласно ей, необходимо установить реальную рыночную стоимость земельного участка, определить стоимость убытков, причиненных компании в результате его изъятия и какая стоимость упущенной выгоды. Представитель истца возражал против предложенных вопросов эксперту.

Предприниматель Сергей Ситников, владеющей компанией ООО «Торговый дом «Кедр», запросил проведение экспертизы из-за того, что не согласился с суммой выкупа его участка мэрией Кургана. Информация об этом размещена на сайте Арбитражного суда Курганской области. Власти пытаются изъять у бизнесмена земельный участок с действующим автосервисом для расширения дороги рядом с ЦПКиО. «Ходатайство ООО „Торговый дом ‚Кедр‘“ о назначении судебной экспертизы удовлетворить. Назначить по делу судебную экспертизу со сроком ее проведения до 20 ноября 2023 года», — говорится в решение суда. На время проведения экспертизы производство по делу приостановлено. Ранее администрация города подала иск компании ООО «Торговый дом „Кедр“» об изъятии земельного участка по улице Карельцева, 35 для муниципальных нужд. Мэрией была предложена компенсация в размере 793 675 рублей. Представитель ответчика не согласился с суммой выкупа за изымаемое имущество и затребовал проведение экспертизы. Согласно ей, необходимо установить реальную рыночную стоимость земельного участка, определить стоимость убытков, причиненных компании в результате его изъятия и какая стоимость упущенной выгоды. Представитель истца возражал против предложенных вопросов эксперту.