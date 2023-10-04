Ножи из Златоуста помогают медикам на фронте спасать жизни бойцов. Фото

04 октября 2023 в 19:40 Размер текста - 17 +

Златоустовские ножи помогают на фронте медикам и бойцам в их работе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Медики на фронте используют ножи из Златоуста (Челябинская область) при оказании первой помощи раненым. Как холодное оружие помогает спасать жизни, URA.RU рассказал челябинский врач и бизнесмен Александр Мицуков. «Для медиков нож во время эвакуации раненых просто необходим. Им отсекаются лямки бронежилета, распарывается одежда для оказания первой медицинской помощи», — пояснил URA.RU Мицуков. Военный медик сообщил, что оружие выручает и самих бойцов. Ножи применяют для ближнего и стыковочного боя. С помощью холодного оружия можно окапываться во время боя. В быту нож используется для приготовления пищи. «За последний год спрос на ножи со стороны бойцов вырос в разы. Приобретают модернизированный для нужд спецподразделений нож „Вишня“. На основе обратной связи нож продолжаем совершенствовать», — рассказал URA.RU гендиректора Златоустовской оружейной фабрики Валерий Томея. В производстве учитывают пожелания бойцов. При производстве фабрика стала применять виды материалов, которые дают меньше светлых бликов.

Медики на фронте используют ножи из Златоуста (Челябинская область) при оказании первой помощи раненым. Как холодное оружие помогает спасать жизни, URA.RU рассказал челябинский врач и бизнесмен Александр Мицуков. «Для медиков нож во время эвакуации раненых просто необходим. Им отсекаются лямки бронежилета, распарывается одежда для оказания первой медицинской помощи», — пояснил URA.RU Мицуков. Военный медик сообщил, что оружие выручает и самих бойцов. Ножи применяют для ближнего и стыковочного боя. С помощью холодного оружия можно окапываться во время боя. В быту нож используется для приготовления пищи. «За последний год спрос на ножи со стороны бойцов вырос в разы. Приобретают модернизированный для нужд спецподразделений нож „Вишня“. На основе обратной связи нож продолжаем совершенствовать», — рассказал URA.RU гендиректора Златоустовской оружейной фабрики Валерий Томея. В производстве учитывают пожелания бойцов. При производстве фабрика стала применять виды материалов, которые дают меньше светлых бликов.