Медики на фронте используют ножи из Златоуста (Челябинская область) при оказании первой помощи раненым. Как холодное оружие помогает спасать жизни, URA.RU рассказал челябинский врач и бизнесмен Александр Мицуков.
«Для медиков нож во время эвакуации раненых просто необходим. Им отсекаются лямки бронежилета, распарывается одежда для оказания первой медицинской помощи», — пояснил URA.RU Мицуков.
Военный медик сообщил, что оружие выручает и самих бойцов. Ножи применяют для ближнего и стыковочного боя. С помощью холодного оружия можно окапываться во время боя. В быту нож используется для приготовления пищи.
«За последний год спрос на ножи со стороны бойцов вырос в разы. Приобретают модернизированный для нужд спецподразделений нож „Вишня“. На основе обратной связи нож продолжаем совершенствовать», — рассказал URA.RU гендиректора Златоустовской оружейной фабрики Валерий Томея.
В производстве учитывают пожелания бойцов. При производстве фабрика стала применять виды материалов, которые дают меньше светлых бликов.
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