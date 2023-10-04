Ножи из Златоуста помогают медикам на фронте спасать жизни бойцов. Фото

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Производство холодного оружия на предприятии «АиР» в городе Златоуст. Челябинская область, оружие, нож, аир
Златоустовские ножи помогают на фронте медикам и бойцам в их работе Фото:
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Медики на фронте используют ножи из Златоуста (Челябинская область) при оказании первой помощи раненым. Как холодное оружие помогает спасать жизни, URA.RU рассказал челябинский врач и бизнесмен Александр Мицуков.

«Для медиков нож во время эвакуации раненых просто необходим. Им отсекаются лямки бронежилета, распарывается одежда для оказания первой медицинской помощи», — пояснил URA.RU Мицуков.

Военный медик сообщил, что оружие выручает и самих бойцов. Ножи применяют для ближнего и стыковочного боя. С помощью холодного оружия можно окапываться во время боя. В быту нож используется для приготовления пищи.

«За последний год спрос на ножи со стороны бойцов вырос в разы. Приобретают модернизированный для нужд спецподразделений нож „Вишня“. На основе обратной связи нож продолжаем совершенствовать», — рассказал URA.RU гендиректора Златоустовской оружейной фабрики Валерий Томея.

В производстве учитывают пожелания бойцов. При производстве фабрика стала применять виды материалов, которые дают меньше светлых бликов.

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Медики на фронте используют ножи из Златоуста (Челябинская область) при оказании первой помощи раненым. Как холодное оружие помогает спасать жизни, URA.RU рассказал челябинский врач и бизнесмен Александр Мицуков. «Для медиков нож во время эвакуации раненых просто необходим. Им отсекаются лямки бронежилета, распарывается одежда для оказания первой медицинской помощи», — пояснил URA.RU Мицуков. Военный медик сообщил, что оружие выручает и самих бойцов. Ножи применяют для ближнего и стыковочного боя. С помощью холодного оружия можно окапываться во время боя. В быту нож используется для приготовления пищи. «За последний год спрос на ножи со стороны бойцов вырос в разы. Приобретают модернизированный для нужд спецподразделений нож „Вишня“. На основе обратной связи нож продолжаем совершенствовать», — рассказал URA.RU гендиректора Златоустовской оружейной фабрики Валерий Томея. В производстве учитывают пожелания бойцов. При производстве фабрика стала применять виды материалов, которые дают меньше светлых бликов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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