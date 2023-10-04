В Челябинской области число заболевших коронавирусом за сутки выросло на 69,5%

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Большинство пациентов с подтвержденным Covid-19 находится в Челябинске Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Челябинской области число заболевших коронавирусом за сутки с 3 на 4 октября увеличилось на 69,5%. О том, что большая часть зараженных находится в Челябинске и Магнитогорске, URA.RU сообщила замруководителя Роспотребнадзора по региону Светлана Лучинина.

«За сутки на 4 октября в Челябинске подтверждено 32 случая коронавирусной инфекции, десять случаев приходится на Магнитогорск. Еще в 12 муниципалитетах находится порядка 30 пациентов», — уточнила Лучинина.

Согласно статистике, на 3 октября в регионе насчитывалось 23 случая заболеваемости коронавирусом, десять из них были зафиксированы в Челябинске. Таким образом, число заболевших за сутки увеличилось на 69,5%.

Однако еженедельная статистика заболеваемости Covid-19 показала снижение. В середине сентября рост числа случаев доходил до 34% в неделю. С 25 сентября по 1 октября заболеваемость коронавирусом снизилась на 3,2% по отношению к предыдущей неделе.

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В Челябинской области число заболевших коронавирусом за сутки с 3 на 4 октября увеличилось на 69,5%. О том, что большая часть зараженных находится в Челябинске и Магнитогорске, URA.RU сообщила замруководителя Роспотребнадзора по региону Светлана Лучинина. «За сутки на 4 октября в Челябинске подтверждено 32 случая коронавирусной инфекции, десять случаев приходится на Магнитогорск. Еще в 12 муниципалитетах находится порядка 30 пациентов», — уточнила Лучинина. Согласно статистике, на 3 октября в регионе насчитывалось 23 случая заболеваемости коронавирусом, десять из них были зафиксированы в Челябинске. Таким образом, число заболевших за сутки увеличилось на 69,5%. Однако еженедельная статистика заболеваемости Covid-19 показала снижение. В середине сентября рост числа случаев доходил до 34% в неделю. С 25 сентября по 1 октября заболеваемость коронавирусом снизилась на 3,2% по отношению к предыдущей неделе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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