Челябинский губернатор Текслер уволил замминистра, предоставив ему новую работу

Текслер подписал постановление о освобождении Мусина от должности замминистра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В Челябинске ФСБ и СК задержали гендиректора ЮУ КЖСИ Владимира Атаманченко

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 4 октября уволил заместителя министра строительства и инфраструктуры региона Ильгама Мусина. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства области, Мусин с 5 октября выходит на новую работу, он займет должность гендиректора Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и ипотеки (ЮУ КЖСИ), учредителем которой являются власти региона.

«Освободить Мусина Ильгама Зуфаровича от замещаемой должности заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области. Расторгнуть контракт по инициативе гражданского служащего», — говорится в постановлении, подписанном Текслером.

В пресс-службе правительства региона URA.RU сообщили, что Мусин 4 октября советом директоров избран гендиректором ЮУ КЖСИ сроком на три года. К работе он приступит 5 октября. Полномочия прежнего руководителя корпорации Владимира Атаманченко прекращены 3 октября.

Атаманченко был задержан 28 сентября на рабочем месте, в офисе ЮУ КЖСИ. Ему предъявили обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он попросил выдать ему со счета корпорации займ на сумму десять миллионов рублей с процентами до ноября 2020 года. Центральный райсуд отправил Атаманченко под домашний арест до 28 ноября