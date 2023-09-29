ФСБ опубликовала видео задержания в Челябинске директора ЮУ КЖСИ Атаманченко

ФСБ распространила кадры задержания гендиректора челябинского правительственного АО ЮУ КЖСИ Владимира Атаманченко. Запись опубликовала 29 сентября пресс-служба ведомства.
Сотрудники управлений ФСБ и СКР по региону задержали Атаманченко днем 28 сентября. Как следует из опубликованной видеозаписи — на его рабочем месте, в офисе подконтрольной правительству региона АО «Южно-Уральская корпорация строительства и инвестиций». Управленцу инкриминируют изъятие из оборота компании в 2019 году 10 млн рублей для личных нужд. Атаманченко оформил это как займ под 7,5% годовых в одном из подразделений ЮУ КЖСИ, обязавшись вернуть средства через год. Однако свои обязательства не исполнил.
Ему предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.3 ст. 285 УК РФ). Следователи СК намерены ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде ареста.
АО «ЮУ КЖСИ» действует как оператор АИЖК и крупнейший застройщик с уставным капиталом в 3 млрд рублей. Финансист из Якутии Атаманченко возглавил компанию в 2019 году, сменив в этом качестве Наталью Салееву, доверенного топ-менеджера экс-губернатора Бориса Дубровского.
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