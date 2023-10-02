Челябинскую правительственную корпорацию после ареста директора возглавит замминистра

Арестованного главу ЮУ КЖСИ сменит челябинский замминистра строительства Мусин

Задержанного ФСБ и СК Владимира Атаманченко практически сразу уволили с должности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В Челябинске ФСБ и СК задержали гендиректора ЮУ КЖСИ Владимира Атаманченко

Правительство Челябинской области расторгло контракт с Владимиром Атаманченко, гендиректором одной из крупнейших строительных фирм региона «ЮУ КЖСИ». Новым главой корпорации будет назначен замминистра строительства региона Ильгам Мусин, подтвердили URA.RU 3 октября в пресс-службе правительства. Так власти отреагировали на возбуждение уголовного дела о злоупотреблениях бывшего топ-менеджера.

«Полномочия Атаманченко как генерального директора будут досрочно прекращены. Новым гендиректором АО „ЮУ КЖСИ“ сроком на три года станет Мусин Ильгам Зуфарович», — подтвердили URA.RU в пресс-службе.

Ранее Мусин работал в Магнитогорске. Затем он стал начальником отделом капитального строительства в минстрое Челябинской области, в июле 2021 года возглавил подведомственное министерству ОГКУ «Челябоблинвестстрой». С июня 2022 года Мусин является замминистра строительства региона.

Сотрудники ФСБ и СКР задержали Атаманченко 28 сентября в офисе компании, ему предъявили обвинение по ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По версии следствия, он, используя служебное положение, оформил в одном из подразделений корпорации займ в 10 млн рублей на льготных условиях. Средства с процентами он должен был вернуть до ноября 2020 года, но не сделал этого. Адвокат топ-менеджера настаивает, что заем был оформлен до конца 2023 года и срок возврата еще не истек. Однако Центральный районный суд Челябинска отправил под домашний арест топ-менеджера на два месяца.

АО «ЮУ КЖСИ» с 2022 года действует как оператор АИЖК и застройщик. Уставный капитал в 3 млрд рублей и объемы строительства вывели ее в число крупнейших игроков рынка. Выходец из финансовых структур Якутии, Атаманченко возглавил компанию в 2019 году. В этом качестве он сменил Наталью Салееву, считавшуюся доверенным лицом экс-губернатора Бориса Дубровского.