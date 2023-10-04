Симоньян написала заявление после критики ее слов о ядерном взрыве над Сибирью

04 октября 2023 в 23:26 Размер текста - 17 +

Симоньян попросила привлечь бывшего помощника депутата по статье «клевета» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российская журналистка Маргарита Симоньян написала заявление в полицию на Николая Королева, бывшего помощника депутата Мосгордумы Евгения Ступина (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов). Ранее он пожаловался на журналистку в СК из-за слов о ядерном взрыве над Сибирью. «Подала заявление на подавшего на меня заявление какого-то там помощника какого-то депутата. По статье „Клевета“. За то, что он не только подал на меня заявление, но и написал, что я „предложила нанести ядерный удар по территории РФ“» — написала Симоньян в своем telegram-канале . Журналистка опровергла сообщение о том, что она предлагала РФ взорвать ядерное устройство над Сибирью. Симоньян считает, что эти обвинения порочат ее репутацию, наносят вред и причиняют страдания. Ранее Маргарита Симоньян заявила, что РФ могла бы взорвать ядерное устройство над Сибирью. Позже Королев пожаловался на журналистку в правоохранительные органы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что высказывания Симонян не имеют никакого отношения к официальной позиции России.

Российская журналистка Маргарита Симоньян написала заявление в полицию на Николая Королева, бывшего помощника депутата Мосгордумы Евгения Ступина (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов). Ранее он пожаловался на журналистку в СК из-за слов о ядерном взрыве над Сибирью. «Подала заявление на подавшего на меня заявление какого-то там помощника какого-то депутата. По статье „Клевета“. За то, что он не только подал на меня заявление, но и написал, что я „предложила нанести ядерный удар по территории РФ“» — написала Симоньян в своем telegram-канале. Журналистка опровергла сообщение о том, что она предлагала РФ взорвать ядерное устройство над Сибирью. Симоньян считает, что эти обвинения порочат ее репутацию, наносят вред и причиняют страдания. Ранее Маргарита Симоньян заявила, что РФ могла бы взорвать ядерное устройство над Сибирью. Позже Королев пожаловался на журналистку в правоохранительные органы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что высказывания Симонян не имеют никакого отношения к официальной позиции России.