04 октября 2023

Симоньян написала заявление после критики ее слов о ядерном взрыве над Сибирью

© Служба новостей «URA.RU»
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Симоньян попросила привлечь бывшего помощника депутата по статье «клевета» Фото:

Российская журналистка Маргарита Симоньян написала заявление в полицию на Николая Королева, бывшего помощника депутата Мосгордумы Евгения Ступина (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов). Ранее он пожаловался на журналистку в СК из-за слов о ядерном взрыве над Сибирью.

«Подала заявление на подавшего на меня заявление какого-то там помощника какого-то депутата. По статье „Клевета“. За то, что он не только подал на меня заявление, но и написал, что я „предложила нанести ядерный удар по территории РФ“» — написала Симоньян в своем telegram-канале.

Журналистка опровергла сообщение о том, что она предлагала РФ взорвать ядерное устройство над Сибирью. Симоньян считает, что эти обвинения порочат ее репутацию, наносят вред и причиняют страдания.

Ранее Маргарита Симоньян заявила, что РФ могла бы взорвать ядерное устройство над Сибирью. Позже Королев пожаловался на журналистку в правоохранительные органы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что высказывания Симонян не имеют никакого отношения к официальной позиции России.

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Российская журналистка Маргарита Симоньян написала заявление в полицию на Николая Королева, бывшего помощника депутата Мосгордумы Евгения Ступина (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов). Ранее он пожаловался на журналистку в СК из-за слов о ядерном взрыве над Сибирью. «Подала заявление на подавшего на меня заявление какого-то там помощника какого-то депутата. По статье „Клевета“. За то, что он не только подал на меня заявление, но и написал, что я „предложила нанести ядерный удар по территории РФ“» — написала Симоньян в своем telegram-канале. Журналистка опровергла сообщение о том, что она предлагала РФ взорвать ядерное устройство над Сибирью. Симоньян считает, что эти обвинения порочат ее репутацию, наносят вред и причиняют страдания. Ранее Маргарита Симоньян заявила, что РФ могла бы взорвать ядерное устройство над Сибирью. Позже Королев пожаловался на журналистку в правоохранительные органы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что высказывания Симонян не имеют никакого отношения к официальной позиции России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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