Полицейские поймали курганских браконьеров с тушами косуль

Курганцы незаконно охотились на косуль Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Туши косуль обнаружили сотрудники ДПС в одном из автомобилей в Варгашинском округе Курганской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«Накануне вечером сотрудники взвода ДПС во время несения службы на территории Варгашинского округа остановили для проверки два автомобиля под управлением местных жителей 1979 и 1962 годов рождения. В одной машине полицейские обнаружили две туши сибирской косули, подвергнутых первичной обработке», — уточнили в полиции.

Полиция изъяла у браконьеров автомобили, туши животных, а также оружие, ножи и топор. Злоумышленники нанесли ущерб природе на сумму 80 тысяч рублей. На браконьеров завели уголовное дело по статье 258 УК РФ «Незаконная охота». Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Шадринском районе Курганской области в полутора километрах от озера Ольховское были задержаны пять подозреваемых в незаконной охоте, которые убили четыре косули. Силовики изъяли у браконьеров шесть единиц оружия и более 30-ти патронов различного калибра.