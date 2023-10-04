04 октября 2023

Полицейские поймали курганских браконьеров с тушами косуль

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кафе «Поместье». Курган , охота, косуля, фауна, дикие животные
Курганцы незаконно охотились на косуль Фото:

Туши косуль обнаружили сотрудники ДПС в одном из автомобилей в Варгашинском округе Курганской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«Накануне вечером сотрудники взвода ДПС во время несения службы на территории Варгашинского округа остановили для проверки два автомобиля под управлением местных жителей 1979 и 1962 годов рождения. В одной машине полицейские обнаружили две туши сибирской косули, подвергнутых первичной обработке», — уточнили в полиции.

Полиция изъяла у браконьеров автомобили, туши животных, а также оружие, ножи и топор. Злоумышленники нанесли ущерб природе на сумму 80 тысяч рублей. На браконьеров завели уголовное дело по статье 258 УК РФ «Незаконная охота». Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Шадринском районе Курганской области в полутора километрах от озера Ольховское были задержаны пять подозреваемых в незаконной охоте, которые убили четыре косули. Силовики изъяли у браконьеров шесть единиц оружия и более 30-ти патронов различного калибра.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Туши косуль обнаружили сотрудники ДПС в одном из автомобилей в Варгашинском округе Курганской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «Накануне вечером сотрудники взвода ДПС во время несения службы на территории Варгашинского округа остановили для проверки два автомобиля под управлением местных жителей 1979 и 1962 годов рождения. В одной машине полицейские обнаружили две туши сибирской косули, подвергнутых первичной обработке», — уточнили в полиции. Полиция изъяла у браконьеров автомобили, туши животных, а также оружие, ножи и топор. Злоумышленники нанесли ущерб природе на сумму 80 тысяч рублей. На браконьеров завели уголовное дело по статье 258 УК РФ «Незаконная охота». Им грозит до пяти лет лишения свободы. Ранее в Шадринском районе Курганской области в полутора километрах от озера Ольховское были задержаны пять подозреваемых в незаконной охоте, которые убили четыре косули. Силовики изъяли у браконьеров шесть единиц оружия и более 30-ти патронов различного калибра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...