04 октября 2023

Власти отказали депутату Бекишеву в постройке элитного поселка под Челябинском

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Коттеджный поселок Исток. Екатеринбург, строительство коттеджного поселка, малоэтажное строительство, строительство коттеджа
Компании депутата в строительстве поселка власти отказывают Фото:

Власти Сосновского района отказывают компании депутата региона Владимира Бекишева в строительстве элитного поселка под Челябинском. Как URA.RU заявили в пресс-службе администрации района, вносить изменения не стали по причине предоставления участков без аукциона.

«Арендатор обязан использовать земельные участки согласно разрешенному использованию и заключенному договору аренды „для организации пруда“. Отказ о внесении изменений в договор аренды связан с тем, что земельные участки предоставлены для размещения пруда без проведения аукциона», — сообщили в администрации района.

Власти уточнили, что земельный участок из категории земель сельхозназначения 2016 году разделен на четыре участка. Тогда же администрация Краснопольского сельского поселения отдала землю в аренду под организацию пруда «Строительным инвестициям».

Изменить вид разрешенного использования застройщик попросил в 2023 году, обратившись с соответствующим заявлением в Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям. «Строительные инвестиции» инициировали перевод земель под категорию малоэтажной многоквартирной жилой застройки.

Как считают власти, изменение вида разрешенного использования земельных участков приведет к нарушению действующего земельного законодательства.

В октябре Бекишев рассказал URA.RU, что юристы компании подготовили новый иск, отказавшись от первого. Во втором заявлении истец уточнил ряд юридических моментов, в частности, потребовав признать незаконным бездействие представителей власти района.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Сосновского района отказывают компании депутата региона Владимира Бекишева в строительстве элитного поселка под Челябинском. Как URA.RU заявили в пресс-службе администрации района, вносить изменения не стали по причине предоставления участков без аукциона. «Арендатор обязан использовать земельные участки согласно разрешенному использованию и заключенному договору аренды „для организации пруда“. Отказ о внесении изменений в договор аренды связан с тем, что земельные участки предоставлены для размещения пруда без проведения аукциона», — сообщили в администрации района. Власти уточнили, что земельный участок из категории земель сельхозназначения 2016 году разделен на четыре участка. Тогда же администрация Краснопольского сельского поселения отдала землю в аренду под организацию пруда «Строительным инвестициям». Изменить вид разрешенного использования застройщик попросил в 2023 году, обратившись с соответствующим заявлением в Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям. «Строительные инвестиции» инициировали перевод земель под категорию малоэтажной многоквартирной жилой застройки. Как считают власти, изменение вида разрешенного использования земельных участков приведет к нарушению действующего земельного законодательства. В октябре Бекишев рассказал URA.RU, что юристы компании подготовили новый иск, отказавшись от первого. Во втором заявлении истец уточнил ряд юридических моментов, в частности, потребовав признать незаконным бездействие представителей власти района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...