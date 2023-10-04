Власти отказали депутату Бекишеву в постройке элитного поселка под Челябинском

Компании депутата в строительстве поселка власти отказывают Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Сосновского района отказывают компании депутата региона Владимира Бекишева в строительстве элитного поселка под Челябинском. Как URA.RU заявили в пресс-службе администрации района, вносить изменения не стали по причине предоставления участков без аукциона.

«Арендатор обязан использовать земельные участки согласно разрешенному использованию и заключенному договору аренды „для организации пруда“. Отказ о внесении изменений в договор аренды связан с тем, что земельные участки предоставлены для размещения пруда без проведения аукциона», — сообщили в администрации района.

Власти уточнили, что земельный участок из категории земель сельхозназначения 2016 году разделен на четыре участка. Тогда же администрация Краснопольского сельского поселения отдала землю в аренду под организацию пруда «Строительным инвестициям».

Изменить вид разрешенного использования застройщик попросил в 2023 году, обратившись с соответствующим заявлением в Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям. «Строительные инвестиции» инициировали перевод земель под категорию малоэтажной многоквартирной жилой застройки.

Как считают власти, изменение вида разрешенного использования земельных участков приведет к нарушению действующего земельного законодательства.

В октябре Бекишев рассказал URA.RU, что юристы компании подготовили новый иск, отказавшись от первого. Во втором заявлении истец уточнил ряд юридических моментов, в частности, потребовав признать незаконным бездействие представителей власти района.