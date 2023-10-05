Россия разместит военно-морской флот в Абхазии

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В Очамчирском районе Абхазии будет пункт постоянного базирования Военно-морского флота РФ Фото:

Пункт постоянного базирования Военно-морского флота РФ разместят в Черном море Абхазии. Соответствующее соглашение между Россией и Республикой уже подписано, сообщил президент Абхазии Аслан Бжания.

«Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования Военно-морского флота РФ», — сказал Бжания в интервью газете «Известия». Он добавил, что Россия продолжает предоставлять возможность абхазским специалистам проходить повышение квалификации в учебных заведениях РФ.

Ранее российский лидер Владимир Путин провел встречу с Асланом Бжанией. Он еще раз поздравил Республику с прошедшим Днем победы и независимости. Путин подчеркнул, что рост товарооборота между Россией и Абхазией за прошлый год составил 73%, передает RT.

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Пункт постоянного базирования Военно-морского флота РФ разместят в Черном море Абхазии. Соответствующее соглашение между Россией и Республикой уже подписано, сообщил президент Абхазии Аслан Бжания. «Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования Военно-морского флота РФ», — сказал Бжания в интервью газете «Известия». Он добавил, что Россия продолжает предоставлять возможность абхазским специалистам проходить повышение квалификации в учебных заведениях РФ. Ранее российский лидер Владимир Путин провел встречу с Асланом Бжанией. Он еще раз поздравил Республику с прошедшим Днем победы и независимости. Путин подчеркнул, что рост товарооборота между Россией и Абхазией за прошлый год составил 73%, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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