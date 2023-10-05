Россия разместит военно-морской флот в Абхазии

05 октября 2023 в 12:15 Размер текста - 17 +

В Очамчирском районе Абхазии будет пункт постоянного базирования Военно-морского флота РФ Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ Пункт постоянного базирования Военно-морского флота РФ разместят в Черном море Абхазии. Соответствующее соглашение между Россией и Республикой уже подписано, сообщил президент Абхазии Аслан Бжания. «Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования Военно-морского флота РФ», — сказал Бжания в интервью газете «Известия». Он добавил, что Россия продолжает предоставлять возможность абхазским специалистам проходить повышение квалификации в учебных заведениях РФ. Ранее российский лидер Владимир Путин провел встречу с Асланом Бжанией. Он еще раз поздравил Республику с прошедшим Днем победы и независимости. Путин подчеркнул, что рост товарооборота между Россией и Абхазией за прошлый год составил 73%, передает RT.

Пункт постоянного базирования Военно-морского флота РФ разместят в Черном море Абхазии. Соответствующее соглашение между Россией и Республикой уже подписано, сообщил президент Абхазии Аслан Бжания. «Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования Военно-морского флота РФ», — сказал Бжания в интервью газете «Известия». Он добавил, что Россия продолжает предоставлять возможность абхазским специалистам проходить повышение квалификации в учебных заведениях РФ. Ранее российский лидер Владимир Путин провел встречу с Асланом Бжанией. Он еще раз поздравил Республику с прошедшим Днем победы и независимости. Путин подчеркнул, что рост товарооборота между Россией и Абхазией за прошлый год составил 73%, передает RT.