Глава Минэкономики Армении прокомментировал проблему ввоза коньяка в РФ

Глава Минэкономики Армении: проблемы с ввозом коньяка в РФ не связан с политикой

05 октября 2023 в 13:36 Размер текста - 17 +

Армения заинтересована в хорошем качестве своей алкогольной продукции, заявил Ваан Керобян Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Проблема с ввозом армянского коньяка в Россию не имеет политического контекста. Такое заявление сделал глава Минэкономики Армении Ваан Керобян. «Я не думаю, что тут есть политический контекст, многие фуры уже прошли досмотр. Мы тоже заинтересованы, чтобы наша продукция была качественная», — заявил Керобян в эфире «Общественного телевидения Армении». Он добавил, что несколько десятков машин с алкогольной продукцией уже пересекли границу, и образцы продукции были взяты для дальнейших проверок. Ереванский коньячный завод прекратил экспорт своей продукции в Россию. Проблемы с отправкой коньяка в Россию связаны с усилением проверок, проводимых российскими таможенниками. Ранее контроль осуществлялся выборочно, но сейчас все коньяки из Армении проходят проверку из-за выявленных нарушений, включая поддельную продукцию.

Проблема с ввозом армянского коньяка в Россию не имеет политического контекста. Такое заявление сделал глава Минэкономики Армении Ваан Керобян. «Я не думаю, что тут есть политический контекст, многие фуры уже прошли досмотр. Мы тоже заинтересованы, чтобы наша продукция была качественная», — заявил Керобян в эфире «Общественного телевидения Армении». Он добавил, что несколько десятков машин с алкогольной продукцией уже пересекли границу, и образцы продукции были взяты для дальнейших проверок. Ереванский коньячный завод прекратил экспорт своей продукции в Россию. Проблемы с отправкой коньяка в Россию связаны с усилением проверок, проводимых российскими таможенниками. Ранее контроль осуществлялся выборочно, но сейчас все коньяки из Армении проходят проверку из-за выявленных нарушений, включая поддельную продукцию.