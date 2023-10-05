Глава Минэкономики Армении прокомментировал проблему ввоза коньяка в РФ

Глава Минэкономики Армении: проблемы с ввозом коньяка в РФ не связан с политикой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Внеочередное заседание Петуховской городской Думы. Петухово. Курганская область., коньяк, контрофакт, коробки со спиртным, конфискованный алкоголь
Армения заинтересована в хорошем качестве своей алкогольной продукции, заявил Ваан Керобян Фото:

Проблема с ввозом армянского коньяка в Россию не имеет политического контекста. Такое заявление сделал глава Минэкономики Армении Ваан Керобян.

«Я не думаю, что тут есть политический контекст, многие фуры уже прошли досмотр. Мы тоже заинтересованы, чтобы наша продукция была качественная», — заявил Керобян в эфире «Общественного телевидения Армении». Он добавил, что несколько десятков машин с алкогольной продукцией уже пересекли границу, и образцы продукции были взяты для дальнейших проверок.

Ереванский коньячный завод прекратил экспорт своей продукции в Россию. Проблемы с отправкой коньяка в Россию связаны с усилением проверок, проводимых российскими таможенниками. Ранее контроль осуществлялся выборочно, но сейчас все коньяки из Армении проходят проверку из-за выявленных нарушений, включая поддельную продукцию.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Проблема с ввозом армянского коньяка в Россию не имеет политического контекста. Такое заявление сделал глава Минэкономики Армении Ваан Керобян. «Я не думаю, что тут есть политический контекст, многие фуры уже прошли досмотр. Мы тоже заинтересованы, чтобы наша продукция была качественная», — заявил Керобян в эфире «Общественного телевидения Армении». Он добавил, что несколько десятков машин с алкогольной продукцией уже пересекли границу, и образцы продукции были взяты для дальнейших проверок. Ереванский коньячный завод прекратил экспорт своей продукции в Россию. Проблемы с отправкой коньяка в Россию связаны с усилением проверок, проводимых российскими таможенниками. Ранее контроль осуществлялся выборочно, но сейчас все коньяки из Армении проходят проверку из-за выявленных нарушений, включая поддельную продукцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...