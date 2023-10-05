Песков не стал комментировать размещение ВМФ России в Абхазии

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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Кремль не станет комментировать размещение кораблей ВМФ РФ, заявил Дмитрий Песков Фото:

Вопросы, связанные с размещением кораблей ВМФ России, относятся к Минобороны РФ. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никак не могу это комментировать. Вопросы, связанные с дислокацией наших кораблей, направлять в Минобороны», — заявил Дмитрий Песков.

Россия и Республика Абхазия подписали документ, который предусматривает размещение постоянной базы Военно-морского флота РФ в Черном море. Президент Абхазии Аслан Бжания официально объявил об этом.

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Вопросы, связанные с размещением кораблей ВМФ России, относятся к Минобороны РФ. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Никак не могу это комментировать. Вопросы, связанные с дислокацией наших кораблей, направлять в Минобороны», — заявил Дмитрий Песков. Россия и Республика Абхазия подписали документ, который предусматривает размещение постоянной базы Военно-морского флота РФ в Черном море. Президент Абхазии Аслан Бжания официально объявил об этом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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