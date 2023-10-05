05 октября 2023
04 октября 2023

Тюменский колледж закупает гильотину для студентов. Скрин

Колледж транспортных технологий приобретает новые станки для обучения тюменцев
© Служба новостей «URA.RU»
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Оборудование поможет подготовить больше 1000 специалистов для тюменской промышленности Фото:

Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса закупает для учебных нужд гильотину и другие современные станки для обработки металлов. Информация о тендере размещена на портале «РТС Тендер».

«Аукцион № 32312825270, объект — приобретение имущества в рамках государственной программы Тюменской области „Развитие образования и науки“. Организатор закупки — тюменский колледж транспортных технологий и сервиса, начальная цена — 12,97 млн рублей. Заявки принимаются до 13 октября», — говорится на портале.

Приложенные к закупке документы поясняют, что колледж планирует приобрести гильотину для резки металла, станок лазерной резки с труборезом, компрессор и другие современные высокотехнологичные устройства. «Это поможет нам создать замкнутый цикл обучения по многим специальностям и подготовить только в этом году около тысячи специалистов», — пояснили URA.RU в колледже.

Ранее агентство рассказало, что в Тюмени начался поиск новых подрядчиков для выполнения задач по капремонту в 2024 году. Более десятка компаний, ранее выполнявших подряды, проходят процедуру банкротства.

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Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса закупает для учебных нужд гильотину и другие современные станки для обработки металлов. Информация о тендере размещена на портале «РТС Тендер». «Аукцион № 32312825270, объект — приобретение имущества в рамках государственной программы Тюменской области „Развитие образования и науки“. Организатор закупки — тюменский колледж транспортных технологий и сервиса, начальная цена — 12,97 млн рублей. Заявки принимаются до 13 октября», — говорится на портале. Приложенные к закупке документы поясняют, что колледж планирует приобрести гильотину для резки металла, станок лазерной резки с труборезом, компрессор и другие современные высокотехнологичные устройства. «Это поможет нам создать замкнутый цикл обучения по многим специальностям и подготовить только в этом году около тысячи специалистов», — пояснили URA.RU в колледже. Ранее агентство рассказало, что в Тюмени начался поиск новых подрядчиков для выполнения задач по капремонту в 2024 году. Более десятка компаний, ранее выполнявших подряды, проходят процедуру банкротства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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