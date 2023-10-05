Колледж транспортных технологий приобретает новые станки для обучения тюменцев

Оборудование поможет подготовить больше 1000 специалистов для тюменской промышленности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса закупает для учебных нужд гильотину и другие современные станки для обработки металлов. Информация о тендере размещена на портале «РТС Тендер».

«Аукцион № 32312825270, объект — приобретение имущества в рамках государственной программы Тюменской области „Развитие образования и науки“. Организатор закупки — тюменский колледж транспортных технологий и сервиса, начальная цена — 12,97 млн рублей. Заявки принимаются до 13 октября», — говорится на портале.

Приложенные к закупке документы поясняют, что колледж планирует приобрести гильотину для резки металла, станок лазерной резки с труборезом, компрессор и другие современные высокотехнологичные устройства. «Это поможет нам создать замкнутый цикл обучения по многим специальностям и подготовить только в этом году около тысячи специалистов», — пояснили URA.RU в колледже.

Ранее агентство рассказало, что в Тюмени начался поиск новых подрядчиков для выполнения задач по капремонту в 2024 году. Более десятка компаний, ранее выполнявших подряды, проходят процедуру банкротства.