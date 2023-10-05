05 октября 2023

Бывшего курганского мэра повторно будут судить по делу о некачественном жилье

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Совещание с главами муниципальных образований Курган, иванов николай
Экс-главу Притобольного района повторно вызовут в суд Фото:

В Курганской области заново рассмотрят уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении экс-главы Притобольного района Николая Иванова. Бывшего руководителя будут судить за принятие и передачу некачественного жилья для сирот. Первое решение, освободившее Иванова от ответственности, отменили. Информация появилась на сайте Седьмого кассационного суда.

«Уголовные дела — кассация. Иванов Н.П. Ст. 286 ч.3 п.в; ст. 286 ч.3 п.в УК РФ (превышение должностных полномочий). Судебное постановление первой инстанции отменено», — сообщает судебная картотека. В качестве основания отмены указаны существенные нарушения уголовного закона.

Бывшего главу района судили за превышение полномочий после того, как он принял жилье для сирот в 2015 году. Впоследствии граждане пожаловались на качество квартир, было возбуждено уголовное дело. Суд, рассмотрев его, переквалифицировал обвинение на халатность и прекратил преследование экс-главы из-за истечения сроков давности. Сторона обвинения подала жалобу на судебное решение

В областной прокуратуре URA.RU подтвердили информацию об отмене постановления в отношении Иванова. В ведомстве заметили, что дело будут заново пересматривать в районном суде.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура обжаловала решение суда, прекратившего уголовное дело бывшего главы района. Экс-чиновник избежал наказания по делу о жилье для сирот, но обвинение посчитала решение неправомерным.

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В Курганской области заново рассмотрят уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении экс-главы Притобольного района Николая Иванова. Бывшего руководителя будут судить за принятие и передачу некачественного жилья для сирот. Первое решение, освободившее Иванова от ответственности, отменили. Информация появилась на сайте Седьмого кассационного суда. «Уголовные дела — кассация. Иванов Н.П. Ст. 286 ч.3 п.в; ст. 286 ч.3 п.в УК РФ (превышение должностных полномочий). Судебное постановление первой инстанции отменено», — сообщает судебная картотека. В качестве основания отмены указаны существенные нарушения уголовного закона. Бывшего главу района судили за превышение полномочий после того, как он принял жилье для сирот в 2015 году. Впоследствии граждане пожаловались на качество квартир, было возбуждено уголовное дело. Суд, рассмотрев его, переквалифицировал обвинение на халатность и прекратил преследование экс-главы из-за истечения сроков давности. Сторона обвинения подала жалобу на судебное решение В областной прокуратуре URA.RU подтвердили информацию об отмене постановления в отношении Иванова. В ведомстве заметили, что дело будут заново пересматривать в районном суде. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура обжаловала решение суда, прекратившего уголовное дело бывшего главы района. Экс-чиновник избежал наказания по делу о жилье для сирот, но обвинение посчитала решение неправомерным.
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