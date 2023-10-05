Бросившая политику ради карт Таро свердловчанка рассказала, занималась ли магией с Володиным

Екатеринбургская чиновница Ангелина Синицина ушла из политики из-за внутреннего кризиса, пояснила она в беседе с журналистом URA.RU. Девушка хотела и дальше помогать людям, потому остановилась на картах Таро. Ранее она была помощницей экс-спикера гордумы Екатеринбурга Игоря Володина. Однако с ним на темы эзотерики и магии она не общалась.
В феврале Володин выступил на эзотерическом форуме, где признался, что способен лечить руками. Также он добавил, что эзотерика помогает ему накапливать энергию для дел.
«Наверное, у каждого человека наступает внутренний кризис, когда ты понимаешь, что набрался опыта и хочешь заниматься чем-то еще. Для начала, например, хотя бы как хобби — чтобы также приносить людям пользу, только в другом направлении. Я взяла паузу в основной работе и решила уделить больше времени чтению карт Таро. <…> С Игорем Валерьевичем мы общались только в рамках профессиональной деятельности», — пояснила Синицина. Политике она отдала около восьми лет.
Новым хобби девушка стала заниматься совершенно случайно. Зимой ее пригласили на фестиваль, куда съехались тарологи со всей России. На нем она познакомилась с Аленой, тарологом из Екатеринбурга. «Она сказала, что у меня есть предпосылки к этому. Долго сомневалась, потому что было много работы, домашние дела также никто не отменял. Но колоду я все же купила», — добавила Синицина.
Сначала она делала расклады подругам и близким. «Они с первых же раскладов стали делать мне комплименты [из-за моих раскладов]», — заявила девушка. При этом за свою работу деньги с них она не брала. Синицина считает, что сначала человек должен приходить на бесплатный расклад. Если совет таролога ему помог, то тогда сотрудничество можно продолжить на платной основе.
С бывшими коллегами у нее хорошие отношения. Синицина отметила, что она готова к дальнейшему сотрудничеству с чиновниками. «Может быть, у нас будут какие-то совместные проекты. Но они никак не будут связаны с тарологией», — пояснила девушка.
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