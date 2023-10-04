04 октября 2023

Бронемашины, ремонтируемые дочкой «Курганмашзавода», способны уничтожать танки

© Служба новостей «URA.RU»
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Мариуполь в период вывода гражданских лиц с завода Азовсталь. ДНР/Украина, украина, всу, сво, подбитый танк
БТР-РД «Робот» предназначены для уничтожения танков Фото:
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Бронемашины БТР-РД, которые ремонтируют на одном из предприятий «Курганмашзавода», способны уничтожать танки. Самоходные комплексы оборудованы ракетными установками ПТРК «Корнет» и «Фагот». Об этом сообщается в официальном telegram-канале Госкорпорации «Ростех».

«Самоходный противотанковый ракетный комплекс БТР-РД „Робот“ создан на базе авиадесантного бронетранспортера БТР-Д и предназначен для поражения в первую очередь танков. Машины этого типа вооружены двумя пусковыми установками противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) „Фагот“. Создан также модернизированный вариант БТР-РД, оборудованный ПТРК „Корнет“», — говорится в сообщении. Ремонтом данной техники занимается филиал «Курганмашзавода» в Волгограде.

Ранее URA.RU писало, что дочка «Курганмашзавода» отправила на фронт партию отремонтированных БМД-2 и БТР-РД. В этом году объем производства на предприятиях оборонного предприятия увеличился более чем в три раза, сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы».

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Бронемашины БТР-РД, которые ремонтируют на одном из предприятий «Курганмашзавода», способны уничтожать танки. Самоходные комплексы оборудованы ракетными установками ПТРК «Корнет» и «Фагот». Об этом сообщается в официальном telegram-канале Госкорпорации «Ростех». «Самоходный противотанковый ракетный комплекс БТР-РД „Робот“ создан на базе авиадесантного бронетранспортера БТР-Д и предназначен для поражения в первую очередь танков. Машины этого типа вооружены двумя пусковыми установками противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) „Фагот“. Создан также модернизированный вариант БТР-РД, оборудованный ПТРК „Корнет“», — говорится в сообщении. Ремонтом данной техники занимается филиал «Курганмашзавода» в Волгограде. Ранее URA.RU писало, что дочка «Курганмашзавода» отправила на фронт партию отремонтированных БМД-2 и БТР-РД. В этом году объем производства на предприятиях оборонного предприятия увеличился более чем в три раза, сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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