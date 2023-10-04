Бронемашины, ремонтируемые дочкой «Курганмашзавода», способны уничтожать танки

05 октября 2023 в 15:40 Размер текста - 17 +

БТР-РД «Робот» предназначены для уничтожения танков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бронемашины БТР-РД, которые ремонтируют на одном из предприятий «Курганмашзавода», способны уничтожать танки. Самоходные комплексы оборудованы ракетными установками ПТРК «Корнет» и «Фагот». Об этом сообщается в официальном telegram-канале Госкорпорации «Ростех». «Самоходный противотанковый ракетный комплекс БТР-РД „Робот“ создан на базе авиадесантного бронетранспортера БТР-Д и предназначен для поражения в первую очередь танков. Машины этого типа вооружены двумя пусковыми установками противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) „Фагот“. Создан также модернизированный вариант БТР-РД, оборудованный ПТРК „Корнет“», — говорится в сообщении. Ремонтом данной техники занимается филиал «Курганмашзавода» в Волгограде. Ранее URA.RU писало, что дочка «Курганмашзавода» отправила на фронт партию отремонтированных БМД-2 и БТР-РД. В этом году объем производства на предприятиях оборонного предприятия увеличился более чем в три раза, сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы».

Бронемашины БТР-РД, которые ремонтируют на одном из предприятий «Курганмашзавода», способны уничтожать танки. Самоходные комплексы оборудованы ракетными установками ПТРК «Корнет» и «Фагот». Об этом сообщается в официальном telegram-канале Госкорпорации «Ростех». «Самоходный противотанковый ракетный комплекс БТР-РД „Робот“ создан на базе авиадесантного бронетранспортера БТР-Д и предназначен для поражения в первую очередь танков. Машины этого типа вооружены двумя пусковыми установками противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) „Фагот“. Создан также модернизированный вариант БТР-РД, оборудованный ПТРК „Корнет“», — говорится в сообщении. Ремонтом данной техники занимается филиал «Курганмашзавода» в Волгограде. Ранее URA.RU писало, что дочка «Курганмашзавода» отправила на фронт партию отремонтированных БМД-2 и БТР-РД. В этом году объем производства на предприятиях оборонного предприятия увеличился более чем в три раза, сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы».