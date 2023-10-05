Находящийся в колонии экс-глава курганского МЧС Рожков завалил суд ходатайствами

В Кургане экс-глава ГУ МЧС Рожков добился переноса суда по иску прокуратуры

Осужденный экс-глава курганского ГУ МЧС добился отложения слушания дела Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Отбывающий наказание в колонии и являющийся ответчиком по делу о возмещении ущерба экс-глава курганского ГУ МЧС Олег Рожков прислал в городской суд несколько ходатайств. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на суде бывшего главы управления.

«Накануне в суд поступило сразу несколько ходатайств от ответчика Рожкова Олега Анатольевича с просьбами отложить слушания», — сообщила судья Курганского городского суда Оксана Тихонова. Она рассматривает иск прокуратуры к бывшему главе управления о привлечении к солидарному возмещению ущерба по делу о роботах для МЧС.

Истец требует, чтобы бывший курганский спасатель нес материальную ответственность за причиненный ущерб в размере более 56 млн рублей при изготовлении некачественных роботов для министерства. По мнению прокуратуры, Рожков должен возместить средства государству солидарно с непосредственным изготовителем роботов, директором завода спецтехники Вячеславом Филимоновым

Рожков настаивал на обязательном личном присутствии на заседании при помощи видеоконференцсвязи. Также он затребовал снять копии с десятков документов по делу о роботах. Помимо этого, за несколько дней до заседания произошла замена защитника. Адвокат также прислал извещение, что не сможет участвовать в заседании.

Представитель прокуратуры выразил мнение, что ответчик пытается затянуть рассмотрение дела, поскольку о заседании он был извещен за месяц до слушаний. Судья вынесла решение об отложении рассмотрения иска, чтобы организовать видеосвязь с колонией.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-главу курганского ГУ МЧС ждет новый суд. К Рожкову был подан иск о привлечении его к возмещению ущерба по делу о роботах.