04 октября 2023

На дороге в центре Кургана сократится число полос для движения автомобилей

© Служба новостей «URA.RU»
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Светофоры. Дорожное движение. Курган, водитель автобуса, пазик, автобус, общественный транспорт, пассажиры, паз
Изменения в схеме движения вносят ради безопасности водителей Фото:

В центре Кургана на участке улицы Пушкина сократят число полос в сторону города для повышения безопасности движения автомобилей. Об этом сообщается в группе МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» в соцсети «ВКонтакте».

«Изменения в схеме организации дорожного движения. С целью повышения безопасности участников дорожного движения на участке улицы Пушкина от улицы Свердлова до дома Пушкина, 5 движение будет организовано в три полосы (одна полоса от улицы Свердлова в направлении улицы Зорге, две полосы в обратном направлении). Встречные потоки разделены разметкой 1.1 и 1.3 соответственно», — говорится в сообщении. От Пушкина, 5 до улицы Криволапова движение организуют в четыре полосы.

Также в городском управлении дорожного хозяйства добавили, что на участке улицы Пушкина движение с прилегающих территорий будет ограничено. Там установят знаки «Движение направо».

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане до конца года закрыли половину моста на проспекте Голикова. Капитальные работы продлятся три месяца, заявили в администрации города.

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В центре Кургана на участке улицы Пушкина сократят число полос в сторону города для повышения безопасности движения автомобилей. Об этом сообщается в группе МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» в соцсети «ВКонтакте». «Изменения в схеме организации дорожного движения. С целью повышения безопасности участников дорожного движения на участке улицы Пушкина от улицы Свердлова до дома Пушкина, 5 движение будет организовано в три полосы (одна полоса от улицы Свердлова в направлении улицы Зорге, две полосы в обратном направлении). Встречные потоки разделены разметкой 1.1 и 1.3 соответственно», — говорится в сообщении. От Пушкина, 5 до улицы Криволапова движение организуют в четыре полосы. Также в городском управлении дорожного хозяйства добавили, что на участке улицы Пушкина движение с прилегающих территорий будет ограничено. Там установят знаки «Движение направо». Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане до конца года закрыли половину моста на проспекте Голикова. Капитальные работы продлятся три месяца, заявили в администрации города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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