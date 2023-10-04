На дороге в центре Кургана сократится число полос для движения автомобилей

05 октября 2023 в 17:37 Размер текста - 17 +

Изменения в схеме движения вносят ради безопасности водителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В центре Кургана на участке улицы Пушкина сократят число полос в сторону города для повышения безопасности движения автомобилей. Об этом сообщается в группе МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» в соцсети «ВКонтакте». «Изменения в схеме организации дорожного движения. С целью повышения безопасности участников дорожного движения на участке улицы Пушкина от улицы Свердлова до дома Пушкина, 5 движение будет организовано в три полосы (одна полоса от улицы Свердлова в направлении улицы Зорге, две полосы в обратном направлении). Встречные потоки разделены разметкой 1.1 и 1.3 соответственно», — говорится в сообщении. От Пушкина, 5 до улицы Криволапова движение организуют в четыре полосы. Также в городском управлении дорожного хозяйства добавили, что на участке улицы Пушкина движение с прилегающих территорий будет ограничено. Там установят знаки «Движение направо». Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане до конца года закрыли половину моста на проспекте Голикова. Капитальные работы продлятся три месяца, заявили в администрации города.

В центре Кургана на участке улицы Пушкина сократят число полос в сторону города для повышения безопасности движения автомобилей. Об этом сообщается в группе МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» в соцсети «ВКонтакте». «Изменения в схеме организации дорожного движения. С целью повышения безопасности участников дорожного движения на участке улицы Пушкина от улицы Свердлова до дома Пушкина, 5 движение будет организовано в три полосы (одна полоса от улицы Свердлова в направлении улицы Зорге, две полосы в обратном направлении). Встречные потоки разделены разметкой 1.1 и 1.3 соответственно», — говорится в сообщении. От Пушкина, 5 до улицы Криволапова движение организуют в четыре полосы. Также в городском управлении дорожного хозяйства добавили, что на участке улицы Пушкина движение с прилегающих территорий будет ограничено. Там установят знаки «Движение направо». Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане до конца года закрыли половину моста на проспекте Голикова. Капитальные работы продлятся три месяца, заявили в администрации города.