Тюменские рестораторы бьют тревогу из-за роста цен на курицу и дефицита яиц

05 октября 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Тюменские рестораторы сообщают о рекордном повышении цен на мясо птицы Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России В тюменских заведениях общепита на фоне роста цен на куриное мясо, возникли сложности c поставками яиц. Об этом URA.RU рассказал представитель ресторанной сферы города. «Сейчас куриное бедро по стоимости догнало свиную шею. Это самый непонятный рост, уже 467 рублей за килограмм куриного бедра. Последние три недели курица сильно дорожает. Яйца соответственно, тоже. На прошлой неделе у поставщиков их вообще не было, и нам они их привезти не могли. Пришлось самостоятельно искать по всем магазинам», — рассказала тюменский ресторатор Ирина Щепелина. В региональном управлении Россельхознадзора URA.RU рассказали, что в Тюменской области не зафиксированы вспышки заболевания птицы. Однако в других регионах есть такая проблема. «В Тюменской области вспышек заболеваний птицы сейчас нет, птицефабрики и фермы работают в штатном режиме. Но есть вспышки в других регионах России», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре. Ранее агентство писало о том, что в тюменских школах начали заменять курицу на свинину. В продуктовых магазинах города заявили о повышении цен на куриное мясо и яйца.

В тюменских заведениях общепита на фоне роста цен на куриное мясо, возникли сложности c поставками яиц. Об этом URA.RU рассказал представитель ресторанной сферы города. «Сейчас куриное бедро по стоимости догнало свиную шею. Это самый непонятный рост, уже 467 рублей за килограмм куриного бедра. Последние три недели курица сильно дорожает. Яйца соответственно, тоже. На прошлой неделе у поставщиков их вообще не было, и нам они их привезти не могли. Пришлось самостоятельно искать по всем магазинам», — рассказала тюменский ресторатор Ирина Щепелина. В региональном управлении Россельхознадзора URA.RU рассказали, что в Тюменской области не зафиксированы вспышки заболевания птицы. Однако в других регионах есть такая проблема. «В Тюменской области вспышек заболеваний птицы сейчас нет, птицефабрики и фермы работают в штатном режиме. Но есть вспышки в других регионах России», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре. Ранее агентство писало о том, что в тюменских школах начали заменять курицу на свинину. В продуктовых магазинах города заявили о повышении цен на куриное мясо и яйца.