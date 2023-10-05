«Ростех» начал отгрузку самоходных артиллерийских орудий «Флокс» в войска

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ИННОПРОМ-2016. Первый день. Майорова. Перезалито. Екатеринбург, ростех
«Ростех» начала поставлять партии 120-мм самоходных артиллерийских орудий «Флокс» Фото:

Государственная корпорация «Ростех» начала поставки первых самоходных артиллерийских установок (САУ) «Флокс» в войска. Оружие может стрелять и минометными минами, и артиллерийскими снарядами. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«„Ростех“ приступил к передаче в войска партии 120-мм самоходных артиллерийских орудий „Флокс“. Орудие создано на шасси защищенного автомобиля повышенной проходимости», — объяснили в госкорпорации. В пресс-службе компании добавили, что повышенная проходимость орудия поможет ему быстро менять огневую позицию после выполнения нескольких выстрелов. Также индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев отметил, что новые САУ одновременно могут стрелять и минометными минами, и артиллерийскими снарядами.

Ранее сообщалось, что, ремонтируемые на одном из предприятий «Курганмашзавода», бронемашины БТР-РД способны уничтожать танки. Они оборудованы двумя ракетными установками ПТРК «Корнет» и «Фагот». Филиал «Курганмашзавода» из Волгограда уже отправил партию бронемашин БМД-2 и БТР-РД на фронт.

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Государственная корпорация «Ростех» начала поставки первых самоходных артиллерийских установок (САУ) «Флокс» в войска. Оружие может стрелять и минометными минами, и артиллерийскими снарядами. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации. «„Ростех“ приступил к передаче в войска партии 120-мм самоходных артиллерийских орудий „Флокс“. Орудие создано на шасси защищенного автомобиля повышенной проходимости», — объяснили в госкорпорации. В пресс-службе компании добавили, что повышенная проходимость орудия поможет ему быстро менять огневую позицию после выполнения нескольких выстрелов. Также индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев отметил, что новые САУ одновременно могут стрелять и минометными минами, и артиллерийскими снарядами. Ранее сообщалось, что, ремонтируемые на одном из предприятий «Курганмашзавода», бронемашины БТР-РД способны уничтожать танки. Они оборудованы двумя ракетными установками ПТРК «Корнет» и «Фагот». Филиал «Курганмашзавода» из Волгограда уже отправил партию бронемашин БМД-2 и БТР-РД на фронт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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