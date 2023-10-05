«Ростех» начал отгрузку самоходных артиллерийских орудий «Флокс» в войска

05 октября 2023 в 22:35 Размер текста - 17 +

«Ростех» начала поставлять партии 120-мм самоходных артиллерийских орудий «Флокс» Фото: Анна Майорова © URA.RU Государственная корпорация «Ростех» начала поставки первых самоходных артиллерийских установок (САУ) «Флокс» в войска. Оружие может стрелять и минометными минами, и артиллерийскими снарядами. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации. «„Ростех“ приступил к передаче в войска партии 120-мм самоходных артиллерийских орудий „Флокс“. Орудие создано на шасси защищенного автомобиля повышенной проходимости», — объяснили в госкорпорации. В пресс-службе компании добавили, что повышенная проходимость орудия поможет ему быстро менять огневую позицию после выполнения нескольких выстрелов. Также индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев отметил, что новые САУ одновременно могут стрелять и минометными минами, и артиллерийскими снарядами. Ранее сообщалось, что, ремонтируемые на одном из предприятий «Курганмашзавода», бронемашины БТР-РД способны уничтожать танки. Они оборудованы двумя ракетными установками ПТРК «Корнет» и «Фагот». Филиал «Курганмашзавода» из Волгограда уже отправил партию бронемашин БМД-2 и БТР-РД на фронт.

Государственная корпорация «Ростех» начала поставки первых самоходных артиллерийских установок (САУ) «Флокс» в войска. Оружие может стрелять и минометными минами, и артиллерийскими снарядами. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации. «„Ростех“ приступил к передаче в войска партии 120-мм самоходных артиллерийских орудий „Флокс“. Орудие создано на шасси защищенного автомобиля повышенной проходимости», — объяснили в госкорпорации. В пресс-службе компании добавили, что повышенная проходимость орудия поможет ему быстро менять огневую позицию после выполнения нескольких выстрелов. Также индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев отметил, что новые САУ одновременно могут стрелять и минометными минами, и артиллерийскими снарядами. Ранее сообщалось, что, ремонтируемые на одном из предприятий «Курганмашзавода», бронемашины БТР-РД способны уничтожать танки. Они оборудованы двумя ракетными установками ПТРК «Корнет» и «Фагот». Филиал «Курганмашзавода» из Волгограда уже отправил партию бронемашин БМД-2 и БТР-РД на фронт.