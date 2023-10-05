Раскрыты подробности об убитом пермском бизнесмене

Источник URA.RU: бизнесмена Лукова могли застрелить из-за бизнес-конфликта

У Александра Лукова было несколько заведений и нефтяной бизнес Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Убийство пермского бизнесмена Александра Лукова, застреленного около бара, якобы могло быть заказным. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с предпринимателем.

«Он был серьезный, закрытый. Бывало, что оставался один в своем заведении. Можно сказать, что бар он сделал по большей части для себя. Неизвестный в маске подошел и сделал три выстрела. Это могло быть заказное убийство. Ну сами посудите, стреляли в упор среди белого дня», — рассказал знакомый бизнесмена на условиях анонимности.

По данным источника URA.RU, близкого к силовым структурам, на данный момент рассматривается версия по бизнес-конфликту. Неизвестно, о какой сфере идет речь, так как у Александра Лукова было несколько направлений, в том числе несколько заведений. По одной из версий, он также имел отношение к нефтяному бизнесу. С 2020 года Луков фигурировал в 55 судебных процессах Орджоникидзевского и Ленинского районных судов, а также Пермского краевого суда, в который он обратился с административным иском об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости объекта недвижимости.

Лукова застрелили около его заведения 5 октября. Нападавший совершил несколько выстрелов и скрылся с места преступления. В Следственном комитете Пермского края возбудили уголовные дела по статьям «убийство» и «незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия».