Скотт Риттер: у Путина есть три качества, которые не способен признать Запад

05 октября 2023 в 23:45 Размер текста - 17 +

Победа России будет решаться на поле боя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные политики не могут признать очевидные вещи, что Россия выигрывает не из-за пропаганды, а благодаря уму, терпению и пониманию военной тактики президента Владимира Путина. Такое заявление сделал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. «Путин выигрывает у Запада не из-за пропаганды. Победу ему обеспечивает его ум, терпение и понимание военной тактики», — заявил Риттер в эфире youtube-каналу Judging Freedom. В интервью экс-разведчик отметил, что Западный подход против России во многом основан на пропаганде. Идет попытка провести психологическую операцию против Путина, тщетно надеясь, что народ восстанет против своего лидера. «Несмотря на всю дезинформацию Запада против Путина, все решится на поле боя. Россия определенно выигрывает эту битву и ничего уже не сможет изменить эту ситуацию», — отметил Риттер. Экс-разведчик США ранее сообщил, что ВС России полностью уничтожили армию Украины. По его мнению, в настоящее время Россия контролирует ход боевых действий и именно Москва будет выбирать вариант завершения украинского конфликта.

Западные политики не могут признать очевидные вещи, что Россия выигрывает не из-за пропаганды, а благодаря уму, терпению и пониманию военной тактики президента Владимира Путина. Такое заявление сделал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. «Путин выигрывает у Запада не из-за пропаганды. Победу ему обеспечивает его ум, терпение и понимание военной тактики», — заявил Риттер в эфире youtube-каналу Judging Freedom. В интервью экс-разведчик отметил, что Западный подход против России во многом основан на пропаганде. Идет попытка провести психологическую операцию против Путина, тщетно надеясь, что народ восстанет против своего лидера. «Несмотря на всю дезинформацию Запада против Путина, все решится на поле боя. Россия определенно выигрывает эту битву и ничего уже не сможет изменить эту ситуацию», — отметил Риттер. Экс-разведчик США ранее сообщил, что ВС России полностью уничтожили армию Украины. По его мнению, в настоящее время Россия контролирует ход боевых действий и именно Москва будет выбирать вариант завершения украинского конфликта.