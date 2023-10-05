Politico: США хотят использовать деньги Госдепа для помощи ВСУ

06 октября 2023 в 01:33 Размер текста - 17 +

Белый дом ищет дополнительные варианты финансирования конфликта на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность использования грантов Госдепа для поддержки Украины. Об этом рассказали два американских чиновника. «Белый дом рассматривает ряд вариантов, пытаясь найти дополнительные деньги для поддержки Украины. <…> Одним из рассматриваемых вариантов является использование иностранного военного финансирования — программы, проводимой Госдепартаментом, которая предоставляет гранты или кредиты для помощи странам-партнерам в приобретении оружия и оборонного оборудования», — сказал один из двух чиновников, передает издание Politico. Издание отмечает, что Байден намекнул на использование грантов еще в начале октября. «Есть еще одно средство, с помощью которого мы можем найти финансирование для этого», — сказал американский лидер. По данным Госдепартамента, сейчас у США оставалось примерно 650 миллионов долларов из 4,6 миллиарда долларов иностранного военного финансирования. Это те деньги, которые Конгресс выделил в рамках двух дополнительных пакетов для Украины. В США ранее решили передать Украине тысячи единиц конфискованного иранского оружия и патронов. По мнению Вашингтона, это может помочь частично устранить острую нехватку, с которой сталкиваются украинские вооруженные силы.

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность использования грантов Госдепа для поддержки Украины. Об этом рассказали два американских чиновника. «Белый дом рассматривает ряд вариантов, пытаясь найти дополнительные деньги для поддержки Украины. <…> Одним из рассматриваемых вариантов является использование иностранного военного финансирования — программы, проводимой Госдепартаментом, которая предоставляет гранты или кредиты для помощи странам-партнерам в приобретении оружия и оборонного оборудования», — сказал один из двух чиновников, передает издание Politico. Издание отмечает, что Байден намекнул на использование грантов еще в начале октября. «Есть еще одно средство, с помощью которого мы можем найти финансирование для этого», — сказал американский лидер. По данным Госдепартамента, сейчас у США оставалось примерно 650 миллионов долларов из 4,6 миллиарда долларов иностранного военного финансирования. Это те деньги, которые Конгресс выделил в рамках двух дополнительных пакетов для Украины. В США ранее решили передать Украине тысячи единиц конфискованного иранского оружия и патронов. По мнению Вашингтона, это может помочь частично устранить острую нехватку, с которой сталкиваются украинские вооруженные силы.