ГД обсудит отзыв ратификации договора о запрещении ядерных испытаний

На ближайшем заседании Госдумы будет обсуждаться тема об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«На ближайшем заседании Совета Государственной Думы обязательно обсудим вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», — сообщил Володин в своем telegram-канале. Он отметил, что это зеркальный ответ для США, где до сих пор не утвержден договор.
Володин подчеркнул, что США и Европа развязали войну против РФ. По его словам, нынешняя ситуация требует новых решений.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия пока не планирует возобновлять ядерные испытания, у нее достаточно новейшего оружия, которое в ближайшем будущем поступит армейским частям. Однако не исключено, что страна может отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Он отметил, что российская сторона может повести себя зеркально по отношению к американской, передает деловое издание «Взгляд».
На ближайшем заседании Госдумы будет обсуждаться тема об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «На ближайшем заседании Совета Государственной Думы обязательно обсудим вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», — сообщил Володин в своем telegram-канале. Он отметил, что это зеркальный ответ для США, где до сих пор не утвержден договор. Володин подчеркнул, что США и Европа развязали войну против РФ. По его словам, нынешняя ситуация требует новых решений. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия пока не планирует возобновлять ядерные испытания, у нее достаточно новейшего оружия, которое в ближайшем будущем поступит армейским частям. Однако не исключено, что страна может отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Он отметил, что российская сторона может повести себя зеркально по отношению к американской, передает деловое издание «Взгляд».