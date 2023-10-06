ГД обсудит отзыв ратификации договора о запрещении ядерных испытаний

06 октября 2023 в 09:57 Размер текста - 17 +

Вячеслав Володин сообщил, что США и Европа развязали войну против РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU На ближайшем заседании Госдумы будет обсуждаться тема об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «На ближайшем заседании Совета Государственной Думы обязательно обсудим вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», — сообщил Володин в своем telegram-канале . Он отметил, что это зеркальный ответ для США, где до сих пор не утвержден договор. Володин подчеркнул, что США и Европа развязали войну против РФ. По его словам, нынешняя ситуация требует новых решений. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия пока не планирует возобновлять ядерные испытания, у нее достаточно новейшего оружия, которое в ближайшем будущем поступит армейским частям. Однако не исключено, что страна может отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Он отметил, что российская сторона может повести себя зеркально по отношению к американской, передает деловое издание «Взгляд».

На ближайшем заседании Госдумы будет обсуждаться тема об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «На ближайшем заседании Совета Государственной Думы обязательно обсудим вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», — сообщил Володин в своем telegram-канале. Он отметил, что это зеркальный ответ для США, где до сих пор не утвержден договор. Володин подчеркнул, что США и Европа развязали войну против РФ. По его словам, нынешняя ситуация требует новых решений. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия пока не планирует возобновлять ядерные испытания, у нее достаточно новейшего оружия, которое в ближайшем будущем поступит армейским частям. Однако не исключено, что страна может отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Он отметил, что российская сторона может повести себя зеркально по отношению к американской, передает деловое издание «Взгляд».