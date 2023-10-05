В Екатеринбурге вычислили двух подростков, причастных к стрельбе по школьникам

06 октября 2023 в 10:08 Размер текста - 17 +

Толпа подростков стреляла по мальчикам из-за отказа покупать вейпы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Силовики установили личности двоих подростков из толпы 13-15 человек, причастных к стрельбе по 14-летним школьникам. Они, по данным источника URA.RU в силовых структурах, доставлялись в отдел. «Двое из тех, кто нападал на 14-летних школьников в Екатеринбурге, установлены. Они доставлялись в отдел», — рассказал собеседник агентства. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу пока воздерживаются от комментариев. К 14-летним мальчикам, стоявшим на автобусной остановке, подошли два неизвестных подростка. Они стали предлагать им купить вейпы — те отказались. Когда школьники пошли домой, на них напала толпа из 13-15 подростков. У четырех из них были пневматические пистолеты. Они стали стрелять по двум мальчикам, одному из них пуля попала в голову — ее вытащили в больнице. Второй не пострадал, поскольку успел убежать.

Силовики установили личности двоих подростков из толпы 13-15 человек, причастных к стрельбе по 14-летним школьникам. Они, по данным источника URA.RU в силовых структурах, доставлялись в отдел. «Двое из тех, кто нападал на 14-летних школьников в Екатеринбурге, установлены. Они доставлялись в отдел», — рассказал собеседник агентства. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу пока воздерживаются от комментариев. К 14-летним мальчикам, стоявшим на автобусной остановке, подошли два неизвестных подростка. Они стали предлагать им купить вейпы — те отказались. Когда школьники пошли домой, на них напала толпа из 13-15 подростков. У четырех из них были пневматические пистолеты. Они стали стрелять по двум мальчикам, одному из них пуля попала в голову — ее вытащили в больнице. Второй не пострадал, поскольку успел убежать.