05 октября 2023

В Екатеринбурге вычислили двух подростков, причастных к стрельбе по школьникам

© Служба новостей «URA.RU»
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Толпа подростков стреляла по мальчикам из-за отказа покупать вейпы Фото:

Силовики установили личности двоих подростков из толпы 13-15 человек, причастных к стрельбе по 14-летним школьникам. Они, по данным источника URA.RU в силовых структурах, доставлялись в отдел.

«Двое из тех, кто нападал на 14-летних школьников в Екатеринбурге, установлены. Они доставлялись в отдел», — рассказал собеседник агентства. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу пока воздерживаются от комментариев.

К 14-летним мальчикам, стоявшим на автобусной остановке, подошли два неизвестных подростка. Они стали предлагать им купить вейпы — те отказались. Когда школьники пошли домой, на них напала толпа из 13-15 подростков. У четырех из них были пневматические пистолеты. Они стали стрелять по двум мальчикам, одному из них пуля попала в голову — ее вытащили в больнице. Второй не пострадал, поскольку успел убежать.

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Силовики установили личности двоих подростков из толпы 13-15 человек, причастных к стрельбе по 14-летним школьникам. Они, по данным источника URA.RU в силовых структурах, доставлялись в отдел. «Двое из тех, кто нападал на 14-летних школьников в Екатеринбурге, установлены. Они доставлялись в отдел», — рассказал собеседник агентства. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу пока воздерживаются от комментариев. К 14-летним мальчикам, стоявшим на автобусной остановке, подошли два неизвестных подростка. Они стали предлагать им купить вейпы — те отказались. Когда школьники пошли домой, на них напала толпа из 13-15 подростков. У четырех из них были пневматические пистолеты. Они стали стрелять по двум мальчикам, одному из них пуля попала в голову — ее вытащили в больнице. Второй не пострадал, поскольку успел убежать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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