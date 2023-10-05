К строительству второй ветки метро в Екатеринбурге готова подключиться Беларусь

06 октября 2023 в 11:19 Размер текста - 17 +

Жители Екатеринбурга мечтают о второй ветке много лет Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Помочь со строительством второй ветки метро в Екатеринбурге готова белорусская компания «Минскметропроекта». Ее представители предложили свои компетенции, указав, что сейчас строительство подземки дешевле, чем еще 10 лет назад. Об этом на форуме 100+ Techno Build в Екатеринбурге заявил директор «Минскметропроекта» Михаил Рудько. «Екатеринбург находится на каменном плато, есть своя специфика, но все возможно, и цена не такая большая, как раньше. 10 лет назад строительство обошлось бы дороже как на 5%, так и на 10-20%. „Минскметропроект“ готов предложить свои компетенции», — цитирует Рудько «Интерфакс-Урал». Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявлял, что мечтает о 18 станциях метро в городе. При этом в июле 2022 года на полях «Иннопрома» мэр говорил о возможном строительстве одной новой станции в пределах уже существующей ветки. Разговоры о второй ветке метро вернулись в медиапространство в марте прошлого года.

Помочь со строительством второй ветки метро в Екатеринбурге готова белорусская компания «Минскметропроекта». Ее представители предложили свои компетенции, указав, что сейчас строительство подземки дешевле, чем еще 10 лет назад. Об этом на форуме 100+ Techno Build в Екатеринбурге заявил директор «Минскметропроекта» Михаил Рудько. «Екатеринбург находится на каменном плато, есть своя специфика, но все возможно, и цена не такая большая, как раньше. 10 лет назад строительство обошлось бы дороже как на 5%, так и на 10-20%. „Минскметропроект“ готов предложить свои компетенции», — цитирует Рудько «Интерфакс-Урал». Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявлял, что мечтает о 18 станциях метро в городе. При этом в июле 2022 года на полях «Иннопрома» мэр говорил о возможном строительстве одной новой станции в пределах уже существующей ветки. Разговоры о второй ветке метро вернулись в медиапространство в марте прошлого года.