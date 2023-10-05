05 октября 2023

К строительству второй ветки метро в Екатеринбурге готова подключиться Беларусь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Станция метро 1905 года. Екатеринбург, транспорт, метрополитен, метро, вагон метро, станция 1905 года
Жители Екатеринбурга мечтают о второй ветке много лет Фото:

Помочь со строительством второй ветки метро в Екатеринбурге готова белорусская компания «Минскметропроекта». Ее представители предложили свои компетенции, указав, что сейчас строительство подземки дешевле, чем еще 10 лет назад. Об этом на форуме 100+ Techno Build в Екатеринбурге заявил директор «Минскметропроекта» Михаил Рудько.

«Екатеринбург находится на каменном плато, есть своя специфика, но все возможно, и цена не такая большая, как раньше. 10 лет назад строительство обошлось бы дороже как на 5%, так и на 10-20%. „Минскметропроект“ готов предложить свои компетенции», — цитирует Рудько «Интерфакс-Урал».

Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявлял, что мечтает о 18 станциях метро в городе. При этом в июле 2022 года на полях «Иннопрома» мэр говорил о возможном строительстве одной новой станции в пределах уже существующей ветки. Разговоры о второй ветке метро вернулись в медиапространство в марте прошлого года.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Помочь со строительством второй ветки метро в Екатеринбурге готова белорусская компания «Минскметропроекта». Ее представители предложили свои компетенции, указав, что сейчас строительство подземки дешевле, чем еще 10 лет назад. Об этом на форуме 100+ Techno Build в Екатеринбурге заявил директор «Минскметропроекта» Михаил Рудько. «Екатеринбург находится на каменном плато, есть своя специфика, но все возможно, и цена не такая большая, как раньше. 10 лет назад строительство обошлось бы дороже как на 5%, так и на 10-20%. „Минскметропроект“ готов предложить свои компетенции», — цитирует Рудько «Интерфакс-Урал». Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявлял, что мечтает о 18 станциях метро в городе. При этом в июле 2022 года на полях «Иннопрома» мэр говорил о возможном строительстве одной новой станции в пределах уже существующей ветки. Разговоры о второй ветке метро вернулись в медиапространство в марте прошлого года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...