Тюменского школьника, который вез труп отца в багажнике, обвинили в его убийстве

В ближайшее время подростку официально предъявят обвинение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменский школьник, который вместе с другом перевозил в багажнике автомобиля Lada Largus труп собственного отца, подозревается в совершении его убийства. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени полиция задержала подростков, перевозивших в багажнике машины тело мужчины с огнестрельными ранениями в шею.

«В убийстве подозревается 14-летний подросток. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В пресс-службу Следственного комитета РФ по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

По факту убийства мужчины, тело которого в багажнике автомобиля перевозили два тюменских школьника, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство. Ранее силовики заявили, что подозревают в совершении преступления одного из родственников убитого. Однако не стали сообщать, кого именно.