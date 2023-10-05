Тюменского школьника, который вез труп отца в багажнике, обвинили в его убийстве

Тюменский школьник, который вместе с другом перевозил в багажнике автомобиля Lada Largus труп собственного отца, подозревается в совершении его убийства. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени полиция задержала подростков, перевозивших в багажнике машины тело мужчины с огнестрельными ранениями в шею.
«В убийстве подозревается 14-летний подросток. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.
В пресс-службу Следственного комитета РФ по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
По факту убийства мужчины, тело которого в багажнике автомобиля перевозили два тюменских школьника, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство. Ранее силовики заявили, что подозревают в совершении преступления одного из родственников убитого. Однако не стали сообщать, кого именно.
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