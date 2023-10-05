05 октября 2023

Тюменского школьника, который вез труп отца в багажнике, обвинили в его убийстве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по делу банды Тропиканки в Свердловском областном суде. Екатеринбург, арест, суд, судебный процесс, наручники, задержание
В ближайшее время подростку официально предъявят обвинение Фото:

Тюменский школьник, который вместе с другом перевозил в багажнике автомобиля Lada Largus труп собственного отца, подозревается в совершении его убийства. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени полиция задержала подростков, перевозивших в багажнике машины тело мужчины с огнестрельными ранениями в шею.

«В убийстве подозревается 14-летний подросток. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В пресс-службу Следственного комитета РФ по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

По факту убийства мужчины, тело которого в багажнике автомобиля перевозили два тюменских школьника, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство. Ранее силовики заявили, что подозревают в совершении преступления одного из родственников убитого. Однако не стали сообщать, кого именно.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменский школьник, который вместе с другом перевозил в багажнике автомобиля Lada Largus труп собственного отца, подозревается в совершении его убийства. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени полиция задержала подростков, перевозивших в багажнике машины тело мужчины с огнестрельными ранениями в шею. «В убийстве подозревается 14-летний подросток. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службу Следственного комитета РФ по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. По факту убийства мужчины, тело которого в багажнике автомобиля перевозили два тюменских школьника, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство. Ранее силовики заявили, что подозревают в совершении преступления одного из родственников убитого. Однако не стали сообщать, кого именно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...