Актриса из сериала «Интерны» пропала без вести

06 октября 2023 в 11:49 Размер текста - 17 +

Коллеги актрисы Елены Кондулайнен сообщили о ее пропаже Фото: Антон Белицкий © URA.RU Заслуженная актриса РФ и певица Елена Кондулайнен пропала без вести. Она также известна ролью в сериале «Интерны», где играла супругу персонажа Ивана Купитмана. Об этом рассказал художественный руководитель Театра Луны, в котором играет актриса, Евгений Герасимов. «Никто не знает, где сейчас находится Кондулайнен: ее нет ни дома, ни в театре», — рассказал Евгений Герасимов в беседе с «Комсомольской правдой». Также о пропаже заявил стилист Игорь Калмыков, который работал с актрисой. Он подчеркнул, что телефон пропавшей молчит. Три года назад Елену Кондулайнен госпитализировали с подозрением на инсульт. Сама актриса пропадала неоднократно. В прошлом году ее коллеги переживали о состоянии Кондулайнен после того, как она перестала выходить на связь.

Заслуженная актриса РФ и певица Елена Кондулайнен пропала без вести. Она также известна ролью в сериале «Интерны», где играла супругу персонажа Ивана Купитмана. Об этом рассказал художественный руководитель Театра Луны, в котором играет актриса, Евгений Герасимов. «Никто не знает, где сейчас находится Кондулайнен: ее нет ни дома, ни в театре», — рассказал Евгений Герасимов в беседе с «Комсомольской правдой». Также о пропаже заявил стилист Игорь Калмыков, который работал с актрисой. Он подчеркнул, что телефон пропавшей молчит. Три года назад Елену Кондулайнен госпитализировали с подозрением на инсульт. Сама актриса пропадала неоднократно. В прошлом году ее коллеги переживали о состоянии Кондулайнен после того, как она перестала выходить на связь.