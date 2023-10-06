Актриса из сериала «Интерны» пропала без вести

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ММКФ. Вечер Благотворительного фонда «Русский Силуэт» – «Большое кино. Звезды для звезд». Москва , кондулайнен елена
Коллеги актрисы Елены Кондулайнен сообщили о ее пропаже Фото:

Заслуженная актриса РФ и певица Елена Кондулайнен пропала без вести. Она также известна ролью в сериале «Интерны», где играла супругу персонажа Ивана Купитмана. Об этом рассказал художественный руководитель Театра Луны, в котором играет актриса, Евгений Герасимов.

«Никто не знает, где сейчас находится Кондулайнен: ее нет ни дома, ни в театре», — рассказал Евгений Герасимов в беседе с «Комсомольской правдой». Также о пропаже заявил стилист Игорь Калмыков, который работал с актрисой. Он подчеркнул, что телефон пропавшей молчит.

Три года назад Елену Кондулайнен госпитализировали с подозрением на инсульт. Сама актриса пропадала неоднократно. В прошлом году ее коллеги переживали о состоянии Кондулайнен после того, как она перестала выходить на связь.

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Заслуженная актриса РФ и певица Елена Кондулайнен пропала без вести. Она также известна ролью в сериале «Интерны», где играла супругу персонажа Ивана Купитмана. Об этом рассказал художественный руководитель Театра Луны, в котором играет актриса, Евгений Герасимов. «Никто не знает, где сейчас находится Кондулайнен: ее нет ни дома, ни в театре», — рассказал Евгений Герасимов в беседе с «Комсомольской правдой». Также о пропаже заявил стилист Игорь Калмыков, который работал с актрисой. Он подчеркнул, что телефон пропавшей молчит. Три года назад Елену Кондулайнен госпитализировали с подозрением на инсульт. Сама актриса пропадала неоднократно. В прошлом году ее коллеги переживали о состоянии Кондулайнен после того, как она перестала выходить на связь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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