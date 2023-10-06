Пилот, убитый во время угона МИ-8 на Украину, оказался екатеринбуржцем

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Осень золотая. Челябинск, вертолет, ми-8, ми8
Пилот Хушбахт Турсунов жил в уральской столице Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пилот Хушбахт Турсунов, убитый летчиком-предателем Максимом Кузьминовым во время угона МИ-8 на Украину, оказался жителем Екатеринбурга. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил осведомленный источник.

«Штурман Хушбахт Турсунов жил в Екатеринбурге. Он родился в Таджикистане, но был гражданином РФ», — отметил собеседник URA.RU.

Редакция URA.RU направила официальный запрос в Центральный военный округ (ЦВО). На момент публикации новости ответ не поступил.

Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 из Курска 9 августа. Украина выдала перебежчику за угнанный вертолет 500 тысяч долларов. Вместе с предателем на борту вертолета были и другие члены экипажа, которые не смогли противостоять планам Кузьминова из-за отсутствия оружия. Предположительно, украинская сторона ликвидировала россиян.

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Пилот Хушбахт Турсунов, убитый летчиком-предателем Максимом Кузьминовым во время угона МИ-8 на Украину, оказался жителем Екатеринбурга. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил осведомленный источник. «Штурман Хушбахт Турсунов жил в Екатеринбурге. Он родился в Таджикистане, но был гражданином РФ», — отметил собеседник URA.RU. Редакция URA.RU направила официальный запрос в Центральный военный округ (ЦВО). На момент публикации новости ответ не поступил. Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 из Курска 9 августа. Украина выдала перебежчику за угнанный вертолет 500 тысяч долларов. Вместе с предателем на борту вертолета были и другие члены экипажа, которые не смогли противостоять планам Кузьминова из-за отсутствия оружия. Предположительно, украинская сторона ликвидировала россиян.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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