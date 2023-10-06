Пилот, убитый во время угона МИ-8 на Украину, оказался екатеринбуржцем

06 октября 2023 в 13:15 Размер текста - 17 +

Пилот Хушбахт Турсунов жил в уральской столице Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пилот Хушбахт Турсунов, убитый летчиком-предателем Максимом Кузьминовым во время угона МИ-8 на Украину, оказался жителем Екатеринбурга. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил осведомленный источник. «Штурман Хушбахт Турсунов жил в Екатеринбурге. Он родился в Таджикистане, но был гражданином РФ», — отметил собеседник URA.RU. Редакция URA.RU направила официальный запрос в Центральный военный округ (ЦВО). На момент публикации новости ответ не поступил. Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 из Курска 9 августа. Украина выдала перебежчику за угнанный вертолет 500 тысяч долларов. Вместе с предателем на борту вертолета были и другие члены экипажа, которые не смогли противостоять планам Кузьминова из-за отсутствия оружия. Предположительно, украинская сторона ликвидировала россиян.

Пилот Хушбахт Турсунов, убитый летчиком-предателем Максимом Кузьминовым во время угона МИ-8 на Украину, оказался жителем Екатеринбурга. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил осведомленный источник. «Штурман Хушбахт Турсунов жил в Екатеринбурге. Он родился в Таджикистане, но был гражданином РФ», — отметил собеседник URA.RU. Редакция URA.RU направила официальный запрос в Центральный военный округ (ЦВО). На момент публикации новости ответ не поступил. Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 из Курска 9 августа. Украина выдала перебежчику за угнанный вертолет 500 тысяч долларов. Вместе с предателем на борту вертолета были и другие члены экипажа, которые не смогли противостоять планам Кузьминова из-за отсутствия оружия. Предположительно, украинская сторона ликвидировала россиян.