В Екатеринбурге южанин домогался 15-летней школьницы

27 сентября 2023 в 12:56 Размер текста - 17 +

Мужчина приставал к школьнице 25 сентября (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге южанин домогался 15-летней школьницы у торгового центра «Парк Хаус». По данным источника, инцидент произошел 25 сентября. «Несовершеннолетняя сообщила о неадекватном мужчине по телефону дежурной части. По ее словам, 25 сентября у „Парк Хауса“ южанин трогал ее за ягодицы», — пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на собственный источник. Мужчина подбежал к школьнице сзади, когда она гуляла. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.

В Екатеринбурге южанин домогался 15-летней школьницы у торгового центра «Парк Хаус». По данным источника, инцидент произошел 25 сентября. «Несовершеннолетняя сообщила о неадекватном мужчине по телефону дежурной части. По ее словам, 25 сентября у „Парк Хауса“ южанин трогал ее за ягодицы», — пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на собственный источник. Мужчина подбежал к школьнице сзади, когда она гуляла. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.