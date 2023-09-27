Мужчина приставал к школьнице 25 сентября (архивное фото)
В Екатеринбурге южанин домогался 15-летней школьницы у торгового центра «Парк Хаус». По данным источника, инцидент произошел 25 сентября.
«Несовершеннолетняя сообщила о неадекватном мужчине по телефону дежурной части. По ее словам, 25 сентября у „Парк Хауса“ южанин трогал ее за ягодицы», — пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на собственный источник.
Мужчина подбежал к школьнице сзади, когда она гуляла. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.
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