В Екатеринбурге южанин домогался 15-летней школьницы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Совета движения «За возрождение Урала». Челябинск, косы, девочка, прическа
Мужчина приставал к школьнице 25 сентября (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге южанин домогался 15-летней школьницы у торгового центра «Парк Хаус». По данным источника, инцидент произошел 25 сентября.

«Несовершеннолетняя сообщила о неадекватном мужчине по телефону дежурной части. По ее словам, 25 сентября у „Парк Хауса“ южанин трогал ее за ягодицы», — пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на собственный источник.

Мужчина подбежал к школьнице сзади, когда она гуляла. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге южанин домогался 15-летней школьницы у торгового центра «Парк Хаус». По данным источника, инцидент произошел 25 сентября. «Несовершеннолетняя сообщила о неадекватном мужчине по телефону дежурной части. По ее словам, 25 сентября у „Парк Хауса“ южанин трогал ее за ягодицы», — пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на собственный источник. Мужчина подбежал к школьнице сзади, когда она гуляла. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...