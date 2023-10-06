The Guardian: Украина и Польша борются за лидерство в Европе

Если Украина вступит в НАТО или ЕС, то Польша сразу потеряет свое преимущество перед ней, пишут в СМИФото: Official White House / Adam Schultz
Польша и Украина соревнуются за роль лидера в Европе. Об этом сообщили в газете The Guardian. Авторы статьи отметили, что Польша будет считаться одним из крупнейших государств в НАТО и Евросоюзе, пока Украина не вступит в одну из организаций.
«Обе страны (Польша и Украина — прим. URA.RU) больше похожи на соперников за роль регионального лидера, чем на близких союзников», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что Польше тяжело оставаться некритичным союзником, так как все внимание Европы направлено на Украину.
В газете подчеркнули, что сейчас Польша считается одним из крупнейших государств-членов Евросоюза и членом НАТО. Однако если Украина вступит в одну из организаций, то баланс сил быстро изменится.
Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Варшаве и Киеву необходимо приложить «титанические усилия» для налаживания отношений. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Польша не ставит Украину равноценным партнером, передает «Национальная служба новостей».
Польша и Украина соревнуются за роль лидера в Европе. Об этом сообщили в газете The Guardian. Авторы статьи отметили, что Польша будет считаться одним из крупнейших государств в НАТО и Евросоюзе, пока Украина не вступит в одну из организаций. «Обе страны (Польша и Украина — прим. URA.RU) больше похожи на соперников за роль регионального лидера, чем на близких союзников», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что Польше тяжело оставаться некритичным союзником, так как все внимание Европы направлено на Украину. В газете подчеркнули, что сейчас Польша считается одним из крупнейших государств-членов Евросоюза и членом НАТО. Однако если Украина вступит в одну из организаций, то баланс сил быстро изменится. Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Варшаве и Киеву необходимо приложить «титанические усилия» для налаживания отношений. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Польша не ставит Украину равноценным партнером, передает «Национальная служба новостей».