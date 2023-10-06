Турецкий сухогруз подорвался на мине в Черном море

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Погрузка зерна в Ростовском порту. Ростов на Дону, зерно, порт, сухогруз, судно
Из-за подрыва на мине экипаж не пострадал Фото:

В Черном море недалеко от берега Румынии турецкий грузовой корабль Kafkametler подорвался на мине. Об этом сообщили в Reuters. Авторы статьи отметили, что на сухогрузе никто не пострадал.

«Грузовой корабль под турецким флагом подорвался на мине в четверг в Черном море у берегов Румынии и получил незначительные повреждения», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что экипаж не пострадал.

Британская компания морской безопасности Ambrey сообщила, что судно сбросило якорь, чтобы оценить ущерб от взрыва. Спустя несколько часов корабль возобновил движение.

В украинском правительстве подтвердили, что сухогруз подорвался на снаряде, однако отметили, что мина была времен Второй мировой войны или десантной, оставленной в море в 2022 году. Глава консалтинговой компании Bosphorus Observer Йорук Исик заявил, что у судна незначительные повреждения балластной цистерны, но никто не пострадал.

Ранее военный эксперт, капитан третьего ранга запаса Дмитрий Литовкин заявил, что ВСУ установили вдоль черноморского побережья устаревшие мины первых поколений, которые в силу возраста легко отрываются от держащих их якорей и плывут по течению. По его словам, данное оружие всегда будет представлять опасность. Черное море сейчас смело можно называть минным полем, заключил Литовкин.

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В Черном море недалеко от берега Румынии турецкий грузовой корабль Kafkametler подорвался на мине. Об этом сообщили в Reuters. Авторы статьи отметили, что на сухогрузе никто не пострадал. «Грузовой корабль под турецким флагом подорвался на мине в четверг в Черном море у берегов Румынии и получил незначительные повреждения», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что экипаж не пострадал. Британская компания морской безопасности Ambrey сообщила, что судно сбросило якорь, чтобы оценить ущерб от взрыва. Спустя несколько часов корабль возобновил движение. В украинском правительстве подтвердили, что сухогруз подорвался на снаряде, однако отметили, что мина была времен Второй мировой войны или десантной, оставленной в море в 2022 году. Глава консалтинговой компании Bosphorus Observer Йорук Исик заявил, что у судна незначительные повреждения балластной цистерны, но никто не пострадал. Ранее военный эксперт, капитан третьего ранга запаса Дмитрий Литовкин заявил, что ВСУ установили вдоль черноморского побережья устаревшие мины первых поколений, которые в силу возраста легко отрываются от держащих их якорей и плывут по течению. По его словам, данное оружие всегда будет представлять опасность. Черное море сейчас смело можно называть минным полем, заключил Литовкин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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