Турецкий сухогруз подорвался на мине в Черном море

06 октября 2023 в 13:46 Размер текста - 17 +

Из-за подрыва на мине экипаж не пострадал Фото: Сергей Венявский © URA.RU В Черном море недалеко от берега Румынии турецкий грузовой корабль Kafkametler подорвался на мине. Об этом сообщили в Reuters. Авторы статьи отметили, что на сухогрузе никто не пострадал. «Грузовой корабль под турецким флагом подорвался на мине в четверг в Черном море у берегов Румынии и получил незначительные повреждения», — говорится в материале . Авторы статьи отметили, что экипаж не пострадал. Британская компания морской безопасности Ambrey сообщила, что судно сбросило якорь, чтобы оценить ущерб от взрыва. Спустя несколько часов корабль возобновил движение. В украинском правительстве подтвердили, что сухогруз подорвался на снаряде, однако отметили, что мина была времен Второй мировой войны или десантной, оставленной в море в 2022 году. Глава консалтинговой компании Bosphorus Observer Йорук Исик заявил, что у судна незначительные повреждения балластной цистерны, но никто не пострадал. Ранее военный эксперт, капитан третьего ранга запаса Дмитрий Литовкин заявил, что ВСУ установили вдоль черноморского побережья устаревшие мины первых поколений, которые в силу возраста легко отрываются от держащих их якорей и плывут по течению. По его словам, данное оружие всегда будет представлять опасность. Черное море сейчас смело можно называть минным полем, заключил Литовкин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Черном море недалеко от берега Румынии турецкий грузовой корабль Kafkametler подорвался на мине. Об этом сообщили в Reuters. Авторы статьи отметили, что на сухогрузе никто не пострадал. «Грузовой корабль под турецким флагом подорвался на мине в четверг в Черном море у берегов Румынии и получил незначительные повреждения», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что экипаж не пострадал. Британская компания морской безопасности Ambrey сообщила, что судно сбросило якорь, чтобы оценить ущерб от взрыва. Спустя несколько часов корабль возобновил движение. В украинском правительстве подтвердили, что сухогруз подорвался на снаряде, однако отметили, что мина была времен Второй мировой войны или десантной, оставленной в море в 2022 году. Глава консалтинговой компании Bosphorus Observer Йорук Исик заявил, что у судна незначительные повреждения балластной цистерны, но никто не пострадал. Ранее военный эксперт, капитан третьего ранга запаса Дмитрий Литовкин заявил, что ВСУ установили вдоль черноморского побережья устаревшие мины первых поколений, которые в силу возраста легко отрываются от держащих их якорей и плывут по течению. По его словам, данное оружие всегда будет представлять опасность. Черное море сейчас смело можно называть минным полем, заключил Литовкин.