В Турции загорелся химический завод

В Турции во время пожара на химическом заводе произошло несколько взрывов
В Турции в городе Текирдаг загорелся химический завод. Об этом сообщило турецкое издание Hurriyet.
«Пожар на химическом заводе, расположенном в Организованной промышленной зоне Великого города Текирдаг в Черкезкейском районе, охватил весь завод», — говорится
Это второе серьезное происшествие за день в Турции. Ранее сообщалось, что в порту Дериндже в Турции произошел взрыв во время загрузки пшеницы на корабль, передает RT. Власти Турции сообщили, что происшествие в турецком порту произошел из-за «взрыва зерновой пыли» во время загрузки зерна на судно.
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