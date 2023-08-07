В Турции загорелся химический завод

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Горящий лес возле горы Волчиха. Свердловская область , первоуральский городской округ, лесной пожар, дым от пожара, пожар на волчихе
В Турции во время пожара на химическом заводе произошло несколько взрывов Фото:

В Турции в городе Текирдаг загорелся химический завод. Об этом сообщило турецкое издание Hurriyet.

«Пожар на химическом заводе, расположенном в Организованной промышленной зоне Великого города Текирдаг в Черкезкейском районе, охватил весь завод», — говорится в сообщении. Отмечается, что произошло несколько взрывов во время пожара.

Это второе серьезное происшествие за день в Турции. Ранее сообщалось, что в порту Дериндже в Турции произошел взрыв во время загрузки пшеницы на корабль, передает RT. Власти Турции сообщили, что происшествие в турецком порту произошел из-за «взрыва зерновой пыли» во время загрузки зерна на судно.

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В Турции в городе Текирдаг загорелся химический завод. Об этом сообщило турецкое издание Hurriyet. «Пожар на химическом заводе, расположенном в Организованной промышленной зоне Великого города Текирдаг в Черкезкейском районе, охватил весь завод», — говорится в сообщении. Отмечается, что произошло несколько взрывов во время пожара. Это второе серьезное происшествие за день в Турции. Ранее сообщалось, что в порту Дериндже в Турции произошел взрыв во время загрузки пшеницы на корабль, передает RT. Власти Турции сообщили, что происшествие в турецком порту произошел из-за «взрыва зерновой пыли» во время загрузки зерна на судно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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