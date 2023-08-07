В Турции загорелся химический завод

07 августа 2023 в 18:33 Размер текста - 17 +

В Турции во время пожара на химическом заводе произошло несколько взрывов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Турции в городе Текирдаг загорелся химический завод. Об этом сообщило турецкое издание Hurriyet. «Пожар на химическом заводе, расположенном в Организованной промышленной зоне Великого города Текирдаг в Черкезкейском районе, охватил весь завод», — говорится в сообщении . Отмечается, что произошло несколько взрывов во время пожара. Это второе серьезное происшествие за день в Турции. Ранее сообщалось, что в порту Дериндже в Турции произошел взрыв во время загрузки пшеницы на корабль, передает RT. Власти Турции сообщили, что происшествие в турецком порту произошел из-за «взрыва зерновой пыли» во время загрузки зерна на судно.

В Турции в городе Текирдаг загорелся химический завод. Об этом сообщило турецкое издание Hurriyet. «Пожар на химическом заводе, расположенном в Организованной промышленной зоне Великого города Текирдаг в Черкезкейском районе, охватил весь завод», — говорится в сообщении. Отмечается, что произошло несколько взрывов во время пожара. Это второе серьезное происшествие за день в Турции. Ранее сообщалось, что в порту Дериндже в Турции произошел взрыв во время загрузки пшеницы на корабль, передает RT. Власти Турции сообщили, что происшествие в турецком порту произошел из-за «взрыва зерновой пыли» во время загрузки зерна на судно.