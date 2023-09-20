На торговом судне в Черном море произошел взрыв

20 сентября 2023 в 12:06 Размер текста - 17 +

Глава районной администрации порта Тулча Дэн Ичим сообщил, что экипаж с взорванного судна был эвакуирован Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Черном море недалеко от дунайского рукава Сулина произошел взрыв на судне. Об этом сообщил глава районной администрации порта Тулча (Румыния) Дэн Ичим. По его словам, экипаж эвакуирован. «На данный момент причины взрыва неизвестны. Администрация порта Тулча начала расследование, чтобы установить причины кораблекрушения», — сообщил Дэн Ичим агентству Agerpres . Он отметил, что Минобороны Румынии будет определять, произошел ли взрыв из-за мины. С корабля были эвакуированы 12 человек по приказу капитана судна под флагом Того (Западная Африка). По словам Дэн Ичима, они получают медицинскую помощь. Военный эксперт, капитан третьего ранга запаса Дмитрий Литовкин заявил, что ВСУ установили вдоль черноморского побережья устаревшие мины первых поколений, которые в силу возраста легко отрываются от держащих их якорей и плывут по течению. Он отметил, что данное оружие всегда будет представлять опасность. Черное море сейчас смело можно называть минным полем, заключил Литовкин.

В Черном море недалеко от дунайского рукава Сулина произошел взрыв на судне. Об этом сообщил глава районной администрации порта Тулча (Румыния) Дэн Ичим. По его словам, экипаж эвакуирован. «На данный момент причины взрыва неизвестны. Администрация порта Тулча начала расследование, чтобы установить причины кораблекрушения», — сообщил Дэн Ичим агентству Agerpres. Он отметил, что Минобороны Румынии будет определять, произошел ли взрыв из-за мины. С корабля были эвакуированы 12 человек по приказу капитана судна под флагом Того (Западная Африка). По словам Дэн Ичима, они получают медицинскую помощь. Военный эксперт, капитан третьего ранга запаса Дмитрий Литовкин заявил, что ВСУ установили вдоль черноморского побережья устаревшие мины первых поколений, которые в силу возраста легко отрываются от держащих их якорей и плывут по течению. Он отметил, что данное оружие всегда будет представлять опасность. Черное море сейчас смело можно называть минным полем, заключил Литовкин.