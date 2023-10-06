Россия провела военный саммит со страной НАТО

06 октября 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

Российскую делегацию представлял начальником Пограничного управления ФСБ по Западно-Арктическому региону Станислав Маслов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Начальник Пограничного управления ФСБ по Западно-Арктическому региону Станислав Маслов встретился с норвежским генерал-лейтенантом Ингве Одло в рамках северного саммита. Об этом сообщили норвежские Вооруженные силы. Встреча прошла на борту судна норвежской береговой охраны в муниципалитете Сер-Варангер в Норвегии 5 октября. «На этой неделе генерал-лейтенант Ингве Одло, начальник Объединенного штаба Норвегии, встретился с генерал-лейтенантом Станиславом Владимировичем Масловым, начальником Пограничного управления ФСБ по Западно-Арктическому региону», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано на сайте норвежских вооруженных сил. Начальник штаба генерал-лейтенант Ингве Одло отметил, что данная встреча предотвратит несчастные случаи между странами. Он подчеркнул, что для обоих государств важно сохранить открытый канал для общения. Отмечается, что норвежская сторона воспринимала замечания РФ как конструктивные. Военные обсуждали конкретные вопросы, которые связаны с общими проблемами в приграничном и спасательном сотрудничестве, а также управлении рыболовством. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ФСБ РФ. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что над Баренцевым морем обнаружили два самолета НАТО, которые нарушили воздушную границу России. Самолет принадлежал ВВС Норвегии. МИД Норвегии заявило, что власти ввели новые санкции против России, присоединившись к представленному ранее 11-му пакету ограничений со стороны Евросоюза, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Начальник Пограничного управления ФСБ по Западно-Арктическому региону Станислав Маслов встретился с норвежским генерал-лейтенантом Ингве Одло в рамках северного саммита. Об этом сообщили норвежские Вооруженные силы. Встреча прошла на борту судна норвежской береговой охраны в муниципалитете Сер-Варангер в Норвегии 5 октября. «На этой неделе генерал-лейтенант Ингве Одло, начальник Объединенного штаба Норвегии, встретился с генерал-лейтенантом Станиславом Владимировичем Масловым, начальником Пограничного управления ФСБ по Западно-Арктическому региону», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано на сайте норвежских вооруженных сил. Начальник штаба генерал-лейтенант Ингве Одло отметил, что данная встреча предотвратит несчастные случаи между странами. Он подчеркнул, что для обоих государств важно сохранить открытый канал для общения. Отмечается, что норвежская сторона воспринимала замечания РФ как конструктивные. Военные обсуждали конкретные вопросы, которые связаны с общими проблемами в приграничном и спасательном сотрудничестве, а также управлении рыболовством. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ФСБ РФ. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что над Баренцевым морем обнаружили два самолета НАТО, которые нарушили воздушную границу России. Самолет принадлежал ВВС Норвегии. МИД Норвегии заявило, что власти ввели новые санкции против России, присоединившись к представленному ранее 11-му пакету ограничений со стороны Евросоюза, передает телеканал 360.