Иконостас Николая Рериха из коллекции Пермской галереи выставят в Москве

Шедевры Пермской галереи продолжают гастроли в Третьяковке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Иконостас Николая Рериха из коллекции Пермской художественной галереи вывезли из музея в Москву. Уникальный экспонат станет одним из центральных на новой выставке в Третьяковской галерее.

«Иконостас Николая Рериха — еще один шедевр из собрания Пермской художественной галереи — отправился в Москву. С 10 октября 2023 по 10 марта 2024 в Третьяковской галерее пройдет выставка „Николай Рерих“, где пермский иконостас станет одним из центральных экспонатов», — сообщает пермский музей в соцсети «ВКонтакте».

Иконостас Рериха был создан для церкви Казанской иконы Божией Матери. Его считают одним из самых оригинальных произведений русской религиозной живописи начала XX века. Ранее URA.RU рассказывало, что в Третьяковке открылась выставка экспонатов из Пермской художественной галереи «От иконы к авангарду». В Москву привезли около 80 экспонатов. Это иконы, предметы церковного убранства, деревянная скульптура, живопись.