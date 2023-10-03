03 октября 2023

Уникальный экспонат Пермской галереи увезли в Третьяковку. Фото

Иконостас Николая Рериха из коллекции Пермской галереи выставят в Москве
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Москвы, третьяковская галерея
Шедевры Пермской галереи продолжают гастроли в Третьяковке Фото:

Иконостас Николая Рериха из коллекции Пермской художественной галереи вывезли из музея в Москву. Уникальный экспонат станет одним из центральных на новой выставке в Третьяковской галерее.

«Иконостас Николая Рериха — еще один шедевр из собрания Пермской художественной галереи — отправился в Москву. С 10 октября 2023 по 10 марта 2024 в Третьяковской галерее пройдет выставка „Николай Рерих“, где пермский иконостас станет одним из центральных экспонатов», — сообщает пермский музей в соцсети «ВКонтакте».

Иконостас Рериха был создан для церкви Казанской иконы Божией Матери. Его считают одним из самых оригинальных произведений русской религиозной живописи начала XX века. Ранее URA.RU рассказывало, что в Третьяковке открылась выставка экспонатов из Пермской художественной галереи «От иконы к авангарду». В Москву привезли около 80 экспонатов. Это иконы, предметы церковного убранства, деревянная скульптура, живопись.

Иконостас Николая Рериха из коллекции Пермской художественной галереи
Иконостас Николая Рериха из коллекции Пермской художественной галереи

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Иконостас Николая Рериха из коллекции Пермской художественной галереи вывезли из музея в Москву. Уникальный экспонат станет одним из центральных на новой выставке в Третьяковской галерее. «Иконостас Николая Рериха — еще один шедевр из собрания Пермской художественной галереи — отправился в Москву. С 10 октября 2023 по 10 марта 2024 в Третьяковской галерее пройдет выставка „Николай Рерих“, где пермский иконостас станет одним из центральных экспонатов», — сообщает пермский музей в соцсети «ВКонтакте». Иконостас Рериха был создан для церкви Казанской иконы Божией Матери. Его считают одним из самых оригинальных произведений русской религиозной живописи начала XX века. Ранее URA.RU рассказывало, что в Третьяковке открылась выставка экспонатов из Пермской художественной галереи «От иконы к авангарду». В Москву привезли около 80 экспонатов. Это иконы, предметы церковного убранства, деревянная скульптура, живопись.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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