В Тюмени арестован школьник, которого обвинили в убийстве отца

06 октября 2023 в 16:12 Размер текста - 17 +

Труп мужчины нашли в багажнике автомобиля, за рулем которого ехал школьник Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тюменский районный суд отправил под арест 14-летнего школьника, который перевозил в багажнике автомобиля Lada Granta труп собственного отца. Об этом без указания возраста обвиняемого сообщает telegram-канал объединенной пресс-службы судебной системы региона. «Тюменский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина, обвиняемого в убийстве — ч. 1 ст. 105 УК РФ. По решению суда обвиняемый будет находиться под стражей до 4 декабря 2023 года. По предварительным данным, причиной преступления стали личные неприязненные отношения в семье», — указано в сообщении объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Как предполагает следствие, школьник причастен к гибели 54-летнего мужчины, тело которого с огнестрельными ранениями было обнаружено силовиками в багажнике автомобиля Lada Granta 5 октября. По данным URA.RU, тело принадлежало отцу арестованного подростка. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени полиция задержала школьников, перевозивших в багажнике машины труп человека. После этого силовики заявили, что по подозрению в совершении преступления задержан один из родственников убитого. По данным источников URA.RU, им оказался 14-летний сын мужчины.

Тюменский районный суд отправил под арест 14-летнего школьника, который перевозил в багажнике автомобиля Lada Granta труп собственного отца. Об этом без указания возраста обвиняемого сообщает telegram-канал объединенной пресс-службы судебной системы региона. «Тюменский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина, обвиняемого в убийстве — ч. 1 ст. 105 УК РФ. По решению суда обвиняемый будет находиться под стражей до 4 декабря 2023 года. По предварительным данным, причиной преступления стали личные неприязненные отношения в семье», — указано в сообщении объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Как предполагает следствие, школьник причастен к гибели 54-летнего мужчины, тело которого с огнестрельными ранениями было обнаружено силовиками в багажнике автомобиля Lada Granta 5 октября. По данным URA.RU, тело принадлежало отцу арестованного подростка. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени полиция задержала школьников, перевозивших в багажнике машины труп человека. После этого силовики заявили, что по подозрению в совершении преступления задержан один из родственников убитого. По данным источников URA.RU, им оказался 14-летний сын мужчины.